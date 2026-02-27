La Junta entrega sus banderas de Andalucía en la provincia por el 28F

El Gobierno andaluz ha celebrado el acto de entrega de las Banderas de Andalucía en Málaga, que reconocen a diez personas e instituciones "ejemplos de compromiso, generosidad, tolerancia y liderazgo", y donde los responsables institucionales han defendido que Andalucía "avanza y funciona".

El acto ha contado con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; el de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, además del presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Los premiados son el oncólogo Emilio Alba; el artista Javier Calleja; el Colegio de Abogados; el Consorcio Provincial de Bomberos; la fiscal Maite Verdugo; Salvador Panadería y Pastelería; la diseñadora rondeña Pepa Borrego; la jugadora de pádel Carolina Navarro; la revista 'El Péndulo' del Colegio de Peritos y la Asociación Tomate Huevo de Toro.

Los galardonados con las banderas de Andalucía en la provincia. / Álex Zea

Navarro ha afirmado que ahora en Andalucía "por fin nuestra provincia ocupa el lugar que le corresponde, no solo reconociendo su liderazgo económico, sino revirtiendo en ella gran parte de lo que aporta, y con ello respondiendo a las necesidades que esa pujanza trae aparejada". Ha destacado el avance de Andalucía en los últimos siete años "en las competencias que hemos ido asumiendo y en la responsabilidad de este Gobierno de llevarlas al máximo de ejecución y eficacia para el ciudadano" y ha recordado que ahora se lidera la creación de empleo, las altas en la Seguridad Social, la creación de empresas y autónomos, y las exportaciones. "Tenemos seguridad, estabilidad, certidumbre, y estamos lejos del infierno fiscal de antaño", ha subrayado.

Ha indicado que "esa recaudación extra, proveniente de esa mayor actividad económica, propiciada por un clima fiscal más amable, ha servido para reforzar los servicios públicos esenciales" y ha incidido en el esfuerzo por impulsar también infraestructuras, con ejemplos como el nuevo Hospital Virgen de la Esperanza, ya en obras; o el metro. También ha tenido palabras para el tren de borrascas y el accidente de Adamuz (Córdoba), destacando la respuesta que se ha dado desde la Junta a los afectados, "a la altura de los propios andaluces", y recordando respuestas similares ante el covid, la sequía o los grandes incendios.

La consejera de Economía, por su parte, ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo de Juanma Moreno con la provincia con una inversión desde 2019 de más de 4.500 millones de euros para impulsar proyectos "estratégicos y relanzar iniciativas que permanecían paralizadas". Así, Carolina España ha asegurado que la Junta "está donde se la necesita", aludiendo al Plan Andalucía Actúa, dotado con 255 millones para hacer frente a las consecuencias del tren de borrascas que ha azotado a la comunidad y a la propia provincia, al tiempo que ha reclamado al Gobierno central "trenes que funcionen y vías que nos unan, no que nos aíslen", denunciando "el caos" ferroviario que sufre Málaga.

Carolina España, durante su intervención en la entrega las Banderas de Andalucía en la provincia / Álex Zea

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha subrayado el impulso empresarial, cultural y social de los galardonados, que "simbolizan talento, esfuerzo y vocación de servicio", y ha añadido que "son ejemplo de la mejor Málaga y, por tanto, de la mejor Andalucía". También ha expresado la lección que han dado en el último temporal los vecinos y el Ayuntamiento de Ronda. "Nada define mejor Andalucía que ese abrazo maternal que ha dado a sus pueblos vecinos", ha dicho Salado, quien ha afirmado que "necesitamos infraestructuras seguras, modernas y dimensionadas al peso económico real de la provincia" en movilidad, agua y capacidad eléctrica, entre otras.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha definido a los premiados como ejemplos y referentes de la apuesta por la excelencia de Málaga y del potencial de la provincia y de Andalucía para seguir creciendo en competitividad, productividad y calidad de vida, para lo que ha considerado fundamental hacerlo "con la educación como gran palanca de transformación". "Hemos avanzado mucho, pero ese recorrido nos debe servir de estímulo para llegar más lejos. Tenemos una enorme capacidad para atraer talento y entre todos debemos hacer un esfuerzo para que nuestro talento pueda tener más oportunidades", ha dicho.

Actuación musical del dúo musical JavyPablo / Álex Zea

En el acto se ha emitido un vídeo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha contado con las actuaciones de dúo malagueño JavyPablo, la panda de verdiales 'El Capitán' y un grupo de alumnos del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet.

Banderas

Así, el oncólogo Emilio Alba ha recibido la bandera de Investigación, Ciencia y Salud, que ve un premio colectivo y que extiende a médicos, enfermeras y todo el personal de Oncología y a investigadores, destacando el orgullo de que con su trabajo haya podido "colaborar, de cierta manera, a doblar la supervivencia de los pacientes con cáncer".

Emilio Alba, tras recibir la bandera de Andalucía / Álex Zea

La bandera a la Proyección de la Provincia ha sido para el artista Javier Calleja, quien ha dicho sentir con el reconocimiento "todos los sentimientos juntos, menos ira" y ha querido llevar el premio "a cada uno de los andaluces que hace pueblo, que hace ciudad, que hace aldea, que hacen provincia y que hace tierra, porque realmente es un orgullo de mi tierra".

Javier Calleja, tras ser galardonado con la Bandera de Andalucía a la proyección de la provincia / Álex Zea

La bandera de las Humanidades y las Letras al Colegio de Abogados ha supuesto "una enorme alegría", ha señalado el vicedecano, Gregorio Martínez, quien ha reivindicado la importancia de la profesión y de la defensa del justiciable, además de destacar que la institución hace este año 250 años de vida, con, por primera vez, una mujer decana, Flor Carrasco.

Gregorio Martínez, vicedecano del Colegio de Abogados. / Álex Zea

El reconocimiento al Consorcio Provincial de Bomberos lo ha recibido su presidente, Manuel Marmolejo, "con mucho orgullo" y lo ha extendido "a todas estas plantillas profesionales que día a día trabajan por mantener, por sobreguardar a nuestra población, a nuestra gente, a nuestro medio natural", acordándose especialmente de dos bomberos fallecidos.

Reconocimiento al Consorcio Provincial de Bomberos / Álex Zea

La fiscal Mayte Verdugo ha destacado lo que supone recibir la bandera de los Valores Humanos, Solidaridad y Concordia en cuanto a reconocer a la Fiscalía de Málaga, "pionera en la lucha contra los delitos de odio y la intolerancia". "Es una gran responsabilidad que agradezco y que me impulsa a hacer todavía mejor mi trabajo como presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación", ha dicho.

La bandera de Economía y Empresa ha sido para Salvador Panadería y Pastelería, recibida por el empresario Carlos Ramírez, quien ha asegurado que esto les hace sentirse "un poco especiales" y ha destacado el trabajo de todo el equipo; mientras que la diseñadora rondeña Pepa Borrego ha dicho recibir la bandera de las Artes "muy contenta y muy agradecida".

La modista rondeña Pepa Borrego / Álex Zea

La jugadora de pádel Carolina Navarro ha recogido la bandera del Deporte y ha dicho que recibir esta distinción "de tu gente", tras estar "un montón de años" llevando el nombre de Andalucía por el mundo, es "lo máximo". El reconocimiento a la Cultura y el Patrimonio ha sido para la revista 'El Péndulo' del Colegio de Péritos e Ingenieros Técnicos Industriales, cuyo decano, José Zayas, ha destacado el orgullo que supone.

Carolina Navarro ha recogido la bandera del Deporte / Álex Zea

La bandera al Mérito Medioambiental ha sido para la Asociación Tomate Huevo de Toro y su presidente, José Carlos García, ha dicho que es "un privilegio, más con lo que al campo le está cayendo en estos momentos". "Que se reconozcan en estos días la labor que hacemos, más desde los pequeños agricultores, es una gran satisfacción", ha manifestado.