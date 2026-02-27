Málaga 'enchufa' diez nuevos autobuses a la flota de la EMT: más autonomía y más seguridad

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) da otro paso en su apuesta por una movilidad más limpia: el Ayuntamiento de Málaga ha incorporado este viernes diez nuevos autobuses 100% eléctricos de 12 metros, con capacidad para más de 80 pasajeros. El alcalde, Francisco de la Torre, ha presentado las unidades junto al concejal de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde, en un acto con el que el Consistorio busca reforzar el músculo del transporte público y su papel en la reducción de emisiones.

La operación tiene un coste de 7,25 millones de euros (IVA incluido) y se ha financiado de forma compartida: un 66,6% corre a cargo del Ayuntamiento de Málaga y el 33,4% procede de fondos europeos Next Generation, canalizados a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La compra se enmarca en el programa ‘Málaga Saludable II’, ligado a la implantación de zonas de bajas emisiones y a la transformación sostenible del transporte urbano.

¿En qué líneas circularán?

Los nuevos vehículos, modelo MAN Lion’s City E, se incorporan al servicio en rutas de alta demanda. Según la información municipal, se verán, entre otras, en la línea 21 y en las circulares 1 y 2, en las que la EMT pretende ir introduciendo progresivamente más unidades electrificadas para consolidar el cambio de modelo.

Las nuevas unidades llegan con un salto tecnológico respecto a la serie anterior adquirida en 2022, ha informado el Ayuntamiento. El foco está en los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), con funciones de apoyo a la conducción que elevan el listón en seguridad: alerta de colisión frontal, ayuda en giros con avisos visuales y acústicos, reconocimiento de señales, advertencias por salida de carril, control automático de luces y limpiaparabrisas mediante sensores, además de monitorización de la presión de neumáticos.

Autonomía: más de 350 kilómetros por carga

Uno de los argumentos clave del salto eléctrico es operativo: estos autobuses ofrecen una autonomía superior a 350 kilómetros con una sola carga, con sistemas que buscan optimizar consumos. La EMT subraya además el papel de la recuperación de energía en la frenada, una tecnología que ayuda a estirar el rendimiento de la batería en el uso urbano.

En el interior, la apuesta combina accesibilidad y servicios: los autobuses incorporan rampa para PMR con capacidad de hasta 350 kilos, pantallas de información al pasajero, puertos USB para carga de dispositivos y videovigilancia interior. También se ha mejorado el puesto de conducción, pensado para facilitar la operativa diaria y reforzar el control del servicio.

Con estas 10 incorporaciones, la EMT alcanza los 103 autobuses sostenibles, más de un tercio del parque móvil: 44 son eléctricos puros y 59 son híbridos. El Ayuntamiento defiende que esta transición contribuye a una ciudad con menos emisiones y mejor calidad del aire, especialmente en ejes con fuerte tráfico.

Carlos Conde, Francisco de la Torre y Miguel Ruiz, delante de los nuevos autobuses. / Ayuntamiento de Málaga

Próximos pasos

La hoja de ruta municipal no se detiene aquí. El Ayuntamiento prevé completar durante 2026 la incorporación de 32 vehículos adicionales, todos ellos eléctricos o eléctrico-híbridos, con el objetivo explícito de seguir avanzando hacia la descarbonización del transporte urbano.

La incorporación de los diez nuevos autobuses eléctricos se enmarca, según el Ayuntamiento, en un plan para mantener la flota eficiente y actualizada. El Consistorio maneja un programa de inversiones hasta 2034 con más de 173 millones de euros para sustituir los vehículos más antiguos por una flota más sostenible.

El Ayuntamiento responde a las críticas de Con Málaga, que cifraba en un 38% los autobuses con más de 15 años y señalaba que más de 100 unidades superarían ese umbral, con una edad media de 11,4 años, lo que —según la formación— se traduce en más averías y retrasos.

Frente a ese diagnóstico, la EMT sostiene que su plan de renovación, a nueve años, prevé la compra de 299 autobuses, entre eléctricos e híbridos, para acelerar la electrificación y adaptarse a los estándares europeos de sostenibilidad.