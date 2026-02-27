Málaga se vuelca en la ITB de Berlín con el tirón del mercado alemán: un 27% más de viajeros en 2025

La ciudad de Málaga volverá a jugar sus cartas en la ITB de Berlín, la gran feria turística del mercado alemán, en una edición con sabor especial: la cita alcanza su 60º aniversario. El Área de Turismo del Ayuntamiento acudirá del 3 al 5 de marzo de 2026 al recinto Messe Berlín con una hoja de ruta clara: reforzar la imagen de Málaga como destino seguro, de calidad y de alto valor añadido, además de poner en primer plano las novedades de su oferta para ganar peso en el turismo internacional, en un contexto en el que el mercado alemán, segundo de procedencia internacional, creció en 2025 un 27% en viajeros.

La presencia municipal se articulará en un expositor de 25 metros cuadrados en el Pabellón 2.1, una de las zonas más visibles del evento y ubicada junto a otros destinos españoles. El espacio, abierto a tres caras, está concebido como un punto de trabajo y atención al público, con un diseño dinámico y multifuncional alineado con la identidad de la ciudad.

Una de las claves de este año será el cambio de formato: el stand prescindirá de material promocional impreso. En su lugar, la información se ofrecerá mediante códigos QR, en una apuesta por reducir el papel y facilitar el acceso inmediato a contenidos, ha informado este viernes el concejal de Turismo, Jacobo Florido.

Una veintena de reuniones para posicionar Málaga

El Ayuntamiento llegará a la ITB con una agenda intensa: una veintena de reuniones de carácter técnico e institucional. En el calendario figuran encuentros con agencias de viajes, turoperadores, OTAs, mayoristas B2B, metabuscadores y portales de viajes, además de contactos con Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero, aerolíneas de media y larga distancia, periodistas y creadores de contenido.

También se incluyen reuniones con agencias de organización de eventos profesionales y de viajes de incentivos, y con medios especializados en segmentos como turismo cultural, grandes eventos, cruceros, premium, naturaleza y gastronomía. La delegación municipal acudirá, además, con cuatro empresas coexpositoras.

Entre las citas programadas destacan las orientadas a captar turismo premium y de alto valor añadido, una línea que el Ayuntamiento enmarca en el Plan Estratégico de Turismo 2026-2029. El objetivo es crecer en calidad turística y mejorar indicadores como la estancia media, además de consolidar a Málaga como un destino de referencia en esos segmentos.

Alemania, segundo mercado internacional: +27% de viajeros en 2025

La estrategia llega con números de respaldo. En 2025, Alemania cerró como el segundo mercado internacional para Málaga capital, tanto en viajeros como en pernoctaciones hoteleras, sólo por detrás de Reino Unido. Los datos municipales sitúan el balance en 101.977 viajeros hoteleros alemanes, un 27% más que el año anterior, y 231.360 pernoctaciones, con un incremento del 11%. La estancia media se fijó en 2,27 días.

El comportamiento del mercado germano también deja pistas sobre el calendario turístico. Abril y octubre fueron los meses con más volumen de visitantes alemanes, con unos 12.000 y 13.000 viajeros, respectivamente, seguidos por mayo y septiembre, con alrededor de 11.000. En pernoctaciones, octubre volvió a ser el mes más fuerte, con 26.700 noches de hotel, un patrón que el Ayuntamiento interpreta como un paso más hacia la desestacionalización, lejos del pico tradicional del verano.

La dimensión de la ITB

Como referencia, la ITB Berlín 2025 registró 100.000 visitantes profesionales en tres días, con un 87% de asistentes internacionales, además de 5.800 empresas procedentes de 170 países. Málaga quiere aprovechar ese escaparate para ampliar contactos, afinar acuerdos y seguir ganando terreno en un mercado que ya empuja con fuerza.