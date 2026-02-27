Miguel González Giménez, el artista malagueño que pinta la Semana Santa de Panamá

Como explica el restaurador Miguel González Giménez (Málaga, 1968), la invasión estadounidense de Panamá, en 1989, acabó con casi todo su patrimonio cofrade.

Sin embargo, cuenta, gracias a Ricardo Gago, descendiente de gallegos y «gran mecenas del arte», la Semana Santa de Panamá está reviviendo en todo el país.

De la mano de este mecenas, y del fraile mercedario zaragozano fray Javier Mañas, «que en Panamá da de comer cada día a mil niños, sin saber si al día siguiente va a tener dinero», Miguel González Giménez recibió el encargo de pintar el cartel de la Semana Santa de Panamá -el de todo el país- que ayer se presentó en el casco antiguo de la capital, Ciudad de Panamá.

«Para mí es un honor que se acuerden de mí y un gesto de amistad de una serie de amigos que he conocido allí», cuenta por teléfono desde Toledo el restaurador, que ahora mismo trabaja en el zaguán de la Sala Capitular del Templo Mayor y en breve asumirá el reto de restaurar una de las joyas del Barroco español: el Transparente de la Catedral toledana.

Miguel González Giménez, en una foto reciente. / Archivo Miguel González

El cartel de la Semana Santa de Panamá representa a Nuestra Señora de la Soledad, una imagen que se encuentra en la Catedral de Ciudad de Panamá, donde Miguel González Giménez también ha trabajado.

La Virgen de la Soledad sale el Viernes Santo de la iglesia de la Merced, un templo de aires andaluces de 1680, cuya fachada ha sido restaurada por el malagueño. Como detalla, el templo mercedario es de lo poco que no destruyeron los estadounidenses y «queda como baluarte de lo que había».

El artista malagueño explica que ha escogido esta imagen «porque encarna el dolor, el silencio y la fortaleza interior, la ausencia y el principio de una semana de pasión y esperanza en la resurrección».

Cartel oficial de la Semana Santa de Panamá 2026, del malagueño Miguel González Giménez. / Archivo del autor

Un detalle especial del cartel es la mariposa azul que parece subir al cielo de la mano de la Virgen y que tiene una preciosa historia detrás: «La madre de Ricardo Gago falleció el Viernes Santo del año pasado y le encantaban ese tipo de mariposas». Miguel González ha querido incorporar este detalle, como símbolo del cariño y amistad «a la familia Gago».

El artista malagueño es autor en su ciudad natal de carteles para Estudiantes y la Sentencia, y de dos cuadros para Mena, y el año que viene ya tiene el encargo de un cartel para La Paloma.

Uno de los cuadros para Mena de Miguel Gónzalez Giménez, en 2021. / ALEX ZEA

De Jamaica a Málaga

En su trabajo como restaurador, tiene en su haber la restauración de los 140 m2 de la cúpula de San Francisco el Grande de Madrid; ha trabajado en la mayoría de catedrales españolas y lleva 30 años vinculado a la de Toledo, y también ha realizado trabajos para la Catedral de Kingston (Jamaica), la de Cabo Verde, la iglesia londinense de Saint Patrick y la Alhambra de Granada.

Cúpula de San Francisco el Grande de Madrid, restaurada por Miguel González Giménez. / Wikipedia

En la Catedral de Málaga, en tiempos del deán Francisco García Mota, fue uno de los expertos que aconsejó, hace veinte años, el tejado a dos aguas de Ventura Rodríguez «de forma urgente» que hoy, por fin, se realiza. Miguel González Giménez es, por cierto, firme partidario de que la catedral de su ciudad natal se finalice.