Radiografía de una generación: así viven y sienten los andaluces que han crecido en el siglo XXI

Ocho provincias, ocho historias. Y, al ponerlas una junto a otra, aparece algo más que una suma de perfiles: una radiografía bastante nítida de la juventud andaluza que ha crecido ya en el siglo XXI. Jóvenes distintos entre sí -por origen, por acento, por oficio, por lugar de residencia- pero con puntos en común que se repiten como si fueran el mismo capítulo en libros diferentes.

En todos late un sentimiento de identidad andaluza fuerte, menos folclórica y más cotidiana: el sentido de pertenencia no es un eslogan, es una forma de estar, de hablar, de relacionarse, de mirar el futuro sin renegar de la raíz. Muchos han tenido que moverse, adaptarse, reinventarse. Algunos se quedaron. Otros se fueron.

La vivienda aparece como el gran condicionante: decide dónde se puede trabajar, con quién se puede vivir, cuánto se ahorra -aunque la palabra ahorro suena a quimera- y cuándo se puede pensar en independencia real. La estabilidad laboral marca el ritmo de la vida y roba el sueño: contratos que duran poco, sueldos que no alcanzan, trayectorias que obligan a enlazar etapas y a vivir en modo provisional. Y esa provisionalidad tiene efectos: retrasa proyectos, aplaza decisiones, estrecha horizontes y condiciona proyectos de vida.

Pero hay otro rasgo que asoma con fuerza en esta radiografía: la diversidad como forma natural de ser andaluz hoy. Andalucía no se cuenta en singular ni de manera monolítica, Andalucía es plural y es diversa. En estos perfiles caben acentos distintos, orígenes distintos, trayectorias que mezclan barrios y pueblos, campo y ciudad, dentro y fuera. No es una etiqueta, es una realidad cotidiana: una identidad que se ensancha, que suma, que no pregunta tanto de dónde vienes como qué haces con lo que eres. Esa amplitud de miras, más abierta, menos prejuiciosa, también es patrimonio de esta generación. Y quizá sea una de las mejores noticias: en medio de tanta incertidumbre material, hay una Andalucía joven que no se encoge, que se reconoce plural y que quiere futuro para todos, no para unos pocos.

Estos perfiles no son un diagnóstico ni una encuesta, es algo más sencillo: escuchar desde dentro, preguntar directamente a los dueños de la Andalucía que viene. Poner nombres a cifras que ya conocemos, y convertirlas en preguntas concretas: qué oportunidades ofrece nuestra comunidad hoy a quienes quieren construir aquí su vida; qué se pierde cuando no pueden; y qué debería cambiar para que el talento no tenga que elegir entre raíces y futuro.

Ochos historias de los andaluces del presente

Aquí la selección de los jóvenes que son el presente y el futuro de Andalucía:

Sevilla

Joaquín, un educador con tres idiomas y metido a guía turístico en Sevilla: "La inestabilidad laboral me quita el sueño".

Huelva

Isabel, la asturiana que ha hecho su hogar en Doñana, "uno de los laboratorios más grandes del mundo.

Cádiz

JuanL, técnico de laboratorio y exiliado en Canarias por el precio de la vivienda: "Cádiz para nacer y para morir, pero cada vez menos para vivir".

Málaga

Rocío, de que la llamaran "niña" en reuniones de directivos a cofundar la startup malagueña Hrider que ya opera en 32 países

Córdoba

Jerónimo, un residente sevillano que encuentra su sitio en el Reina Sofía de Córdoba: "Quiero ejercer la Medicina en Andalucía"

Granada

Anas Hazeb, granadino de origen marroquí y estudiante de Ingeniería Civil: "Ser andaluz no es ser blanco y llamarse José Luis"

Jaén

Alba, ingeniera en Linares: "Mientras tenga oportunidades, me quedaré en Andalucía"

Almería

Helena, de estudiar Trabajo Social a trabajar en el campo almeriense: "De aquí no me mueve nadie".