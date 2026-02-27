El restaurante de Málaga con pizzas, camperos y patatas asadas perfecto para ir con niños: con parque de bolas, camas elásticas y pistas deportivas

Camas elásticas, un gran parque de bolas, toboganes y toda clase de juegos y atracciones. Todo esto es lo que ofrece un restaurante de Alhaurín de la Torre que se ha posicionado como uno de los favoritos de las familias por la extensa carta de platos con la que cuenta y las opciones de ocio para los más pequeños.

Se trata de Vadepizza Park, uno de los restaurantes familiares más admirados por adultos y niños de Málaga gracias a su amplia variedad de especialidades de comida rápida, así como por la enorme zona infantil gratuita de la que dispone para los menores.

Una carta amplia para todos los gustos

Este negocio situado en el polígono industrial de Alhaurín de la Torre ofrece a sus comensales una amplia carta con platos para todos los gustos, que incluyen pizzas, hamburguesas, camperos, bocadillos, patatas asadas, perritos, shawarmas y ensaladas.

Además, los clientes pueden degustar su pasta, ensaladas y complementos como bocaditos de pulled pork, croquetas, alitas, donuts de queso, perritos calientes, así como platos de cachopo, lasaña, arroz, pescado, filete de cerdo, ternera o pollo y solomillo.

Y para que cualquier ciudadano pueda disfrutar de sus sabores, Vadepizza Park ofrece diversas opciones de platos veganos y sin gluten, como sus propias pizzas.

Zona de ocio infantil: camas elásticas, parque de bolas y pistas deportivas

En cuanto a la diversión de los menores, este negocio tiene una amplia zona de ocio infantil compuesta por camas elásticas, un enorme parque de bolas, toboganes y pistas para jugar al fútbol o baloncesto.

Así, mientras los adultos degustan las mejores especialidades, los menores pueden disfrutar de sus diversas atracciones que, además, están disponibles para celebrar cumpleaños o cualquier tipo de evento.

Un plan perfecto para acudir en familia que se encuentra en la Avenida de las Américas número 3 y está abierto de domingo a jueves de 13.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 23.00 horas, mientras que los viernes y sábado se amplía su hora de cierre hasta las 00.00 horas.