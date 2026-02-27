Unicaja propondrá a su junta el nombramiento de dos nuevas consejeras a propuesta de la la Fundación Unicaja

Unicaja propondrá en su junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Málaga el próximo 9 de abril en primera convocatoria o el 10 de abril en segunda convocatoria, el nombramiento de dos consejeras dominicales y el pago de un dividendo complementario de 0,107 euros por acción a cargo de los beneficios de 2025.

En concreto, la entidad bancaria propondrá el nombramiento de María Nieves García Santos, actual profesora titular de Economía Monetaria y Financiera en la Universidad Complutense de Madrid, y de María Isabel Martínez Torre-Enciso, miembro de la junta directiva de la Federación Europea de Asociaciones de Gestión de Riesgos (Ferma) como consejeras dominicales, ambas a propuesta de la Fundación Unicaja (principal accionista de la entidad).

Estas dos nuevas consejeras relevarán a Juan Antonio Izaguirre, exinspector del Banco de España y profesor jubilado del Departamento de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y a la vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez. Ambos dejan el consejo de Unicaja tras haber cumplido su mandato de tres años, tras haberse incorporado en el año 2023.

En paralelo, Unicaja someterá a votación la reelección de Miguel González Moreno y de José Ramón Sánchez Serrano como consejeros, también a propuesta de Fundación Unicaja.

Distribución del beneficio

Por otra parte, la entidad debatirá la distribución del beneficio correspondiente al ejercicio 2025. Del total, unos 126,5 millones de euros se destinarán a reservas voluntarias, otros 30 millones a reserva de capitalización y 443 millones a dividendos.

Respecto a la cantidad dirigida a dividendos, y tras el pago de 169 millones de euros efectuado en septiembre, Unicaja distribuirá 274 millones de euros como dividendo complementario del ejercicio 2025, a razón de 0,107 euros brutos por cada título.

La previsión es que el pago de esta remuneración a sus accionistas se haga efectivo el próximo 23 de abril de 2026.

Los accionistas también deberán aprobar las cuentas anuales correspondientes al 2025, así como el estado de información no financiera consolidado, la gestión del consejo de administración y la reelección de KPMG como auditor de cuentas del grupo para 2027.

Remuneraciones de los consejeros

Asimismo, la junta deberá someter a votación la política de remuneraciones de los consejeros que se aplicará durante los ejercicios 2027, 2028 y 2029, la fijación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros y la entrega de acciones propias a consejeros ejecutivos de acuerdo con el plan de retribución variable del grupo.

Según el informe de remuneraciones que ha remitido el banco este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, percibió una remuneración como consejero delegado de Unicaja de 913.000 euros en 2025, lo que supone un alza del 34,5% en comparación con el año anterior

La retribución en metálico de Rubiales fue de 677.000 euros. Esta cifra se desglosa en 572.000 euros como retribución fija por el desempeño de sus funciones ejecutivas y unos 74.000 euros por su pertenencia al consejo de administración. Además, se le suman otros 31.000 euros como retribución variable a corto plazo.

El CEO de Unicaja Banco, Isidro Rubiales. / L. O.

Al pago en metálico hay que añadirle 31.000 euros por el beneficio bruto de acciones o instrumentos financieros consolidados, otros 200.000 de remuneración por sistemas de ahorro y 5.000 euros adicionales por otros conceptos.

El abultado incremento en la remuneración percibida por Isidro Rubiales tiene su origen en la forma de contabilizar el plan de pensiones. En 2024 se abonaron 43.000 euros por este concepto porque se contabiliza lo devengado en el año anterior, cuando solamente estuvo tres meses en el cargo. En 2025 la remuneración incluye lo devengado durante 2024, que fue consejero delegado durante el año completo y se corresponde con esos 200.000 euros por sistemas de ahorro.

De su lado, el presidente de Unicaja, José Sevilla, percibió una remuneración de 383.000 euros en 2025, un 41,3% más que el año anterior. Cabe destacar que José Sevilla asumió el cargo en abril de 2024, por lo que la comparativa no es totalmente representativa. En su caso, el total de remuneración fue en metálico.

De esta manera, la retribución total del consejo de administración durante 2025 fue de 2,71 millones de euros, un 15,9% menos que el año anterior. De su lado, la remuneración media de los empleados del banco fue de 56.000 euros, un 5,66% más que el año precedente.