Los vecinos del Centro rechazan la ampliación del horario de terrazas

Carlos Carrera, presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, el colectivo vecinal del Centro de Málaga, declarado Zona Acústicamente Saturada (ZAS), ha calificado de «agravio y desprecio a los vecinos», la última decisión de la Junta de Gobierno Local de ampliar 20 días escogidos de 2026 el horario de terrazas, a petición de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos).

Carlos Carrera lamentó que esta medida no se comunicara a los vecinos en la última reunión de la mesa del ZAS, el año pasado y, en su lugar, «se ha tramitado de urgencia, porque los hosteleros ya iban tarde, porque el primer día de ampliación de horarios es el 28 de febrero, el Día de Andalucía».

El presidente vecinal se preguntó por la justificación de esta medida, «porque en una Zona Acústicamente Saturada se supone que hay que proteger a los vecinos». En cualquier caso, llamó la atención sobre los horarios del ZAS, «menosrestrictivos en temporada alta y los fines de semana; luego esto no está pensado para reducir el ruido, sino para garantizar al hostelero el máximo beneficio».

El responsable de la asociación de vecinos también recordó que el Ayuntamiento de Málaga «está condenado por vulneración de los derechos constitucionales de los vecinos, por no haber gestionado adecuadamente el ruido»; y recalcó que la asociación de vecinos tiene centenares de documentos gráficos de los últimos años que atestiguan que «los incumplimientos de la hostelería en materia de ocupación de vía pública no es algo esporádico, y, sin embargo, se le premia», lamentó.

A este respecto, informó de que en la última reunión de la Mesa del ZAS aportó «cerca de 200 imágenes» de una sola calle del Centro, «durante los últimos seis meses, donde hay ocho o nueve establecimientos de hostelería con terraza y, semana tras semana, día tras día, no había ni uno solo que cumpliera, en cuanto a número de mesas asignadas». «Resulta que quien solo podía tener 10 personas tenía 50 y al final, tienes congregado debajo de tu terraza a 200 personas», criticó.

Esta circunstancia, subrayó, impide el acceso de vehículos de emergencia «y nos pone en peligro a todos».

Carlos Carrera, presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga, critica la imposibilidad de reunirse con el alcalde Francisco de la Torre. / Evelyn Herrera

Discotecas en el Centro

Por otro lado, Carlos Carrera recordó además que, el año que viene, se cumplirán 20 de la prohibición en los planes urbanísticos de Málaga de discotecas en edificios residenciales, y lamentó que «todos los malagueños están protegidos de que le coloquen una debajo de su dormitorio menos nosotros».

Al hilo de esto, criticó el reciente rechazo del equipo de gobierno, en la última Comisión de Economía, a la revisión de licencias de discotecas, con cerca de una docena en el Centro Histórico. «Es un desprecio absoluto a los derechos vecinales, ha habido un tiempo para idear un plan» que permita el traslado, estimó.

Por último, lamentó la imposibilidad de que los vecinos del Centro sean recibidos por el alcalde, Francisco de la Torre, en los últimos cuatro años, pese a las peticiones constantes de cita. De hecho, explicó que cuando ayer la asociación pensaba que iba a tener lugar esa reunión, «al final nos atiende el concejal de Centro».