Grupo MAS refuerza su apuesta por Málaga como motor de crecimiento en Andalucía

En Andalucía siempre hay sitio en la mesa para uno más. Se añade una silla sin preguntar, porque aquí compartir no es un gesto extraordinario, sino parte de nuestra manera de vivir. Esa cultura de barrio, de confianza y de puertas abiertas es la que da sentido a Grupo MAS.

Los supermercados de Grupo MAS, bajo las marcas MAS, MAS&Go y Cash Fresh, forman parte del día a día de muchas familias andaluzas. Son el supermercado de siempre. Están en las recetas que pasan de generación en generación , en la compra de las familias, en el saludo cercano de quien atiende tras el mostrador. Esa cercanía no es un eslogan, es una forma de entender el comercio de toda la vida.

Grupo MAS refuerza así, su posicionamiento como empresa andaluza que crece en su propia tierra, generando empleo, impulsando el comercio de proximidad y desarrollando un modelo en el que el mercado de frescos y los profesionales expertos en producto ocupan un lugar protagonista con carnicerías, pescaderías o charcuterías asistidas por profesionales.

Pilares básicos Cercanía Conocimiento y respeto del entorno en el que se ubican sus tiendas Sólida red de proveedores locales

Con más de medio siglo de trayectoria, la compañía mantiene firme su identidad andaluza. Hoy, más de 4.600 profesionales atienden cada día a miles de familias en más de 200 establecimientos repartidos por Andalucía, con el compromiso de ofrecer calidad sin perder el trato humano.

Málaga, enclave estratégico para la expansión de Grupo MAS

Equipo del nuevo supermercado MAS&GO de Málaga / La Opinión

Málaga se ha convertido en uno de los territorios clave en el crecimiento de la compañía. Su expansión en la provincia responde a una visión clara: estar cerca de quienes valoran el producto fresco, la atención personalizada y el comercio que conoce el nombre de sus vecinos.

Grupo MAS y MASKOM se unen para consolidar un referente en la distribución alimentaria del sur de España. Cerca de 900 millones de euros de facturación conjunta, más de 250 supermercados y más de 5.600 profesionales.

Este desarrollo no solo amplía la red comercial en Málaga y Andalucía, sino que fortalece el empleo local y dinamiza la economía de los barrios donde se arraiga.

El mercado de frescos, el corazón del supermercado

Carnicería, pescadería, frutería y charcutería no son solo secciones: son espacios donde el producto se selecciona con criterio y se ofrece con atención profesional. El modelo de supermercado asistido de Grupo MAS responde a quienes buscan confianza, calidad y cercanía en cada compra.

Visita del equipo de compras y calidad de Grupo MAS a su proveedor de mangos de la provincia de Málaga / La Opinión

Además, la colaboración con más de 300 proveedores locales refuerza el compromiso con el producto andaluz y contribuye al desarrollo agrícola, ganadero y pesquero de la comunidad. Es una manera de mantener viva la cadena que conecta el origen con la mesa.

Crecer sin perder las raíces

Más allá de las cifras, Grupo MAS representa una forma de hacer empresa desde Andalucía y para Andalucía. Su estructura logística y su crecimiento sostenido no se entienden sin ese arraigo al territorio y a las personas que le dan vida.

Porque crecer aquí, generar empleo aquí y apostar por el producto de aquí no es solo una estrategia empresarial: es una declaración de compromiso con una tierra que sigue avanzando sin olvidar de dónde viene. Una Andalucía que comparte, que trabaja y que mira a un futuro lleno de oportunidades para todos.