Parking
El Hospital Civil reorganiza de forma temporal el aparcamiento en su recinto a partir del martes
Con el objetivo de modernizar el complejo hospitalario se limitará el estacionamiento disponible a 330 plazas, hasta la apertura del aparcamiento provisional a mediados de abril
EP
El Hospital Regional Universitario de Málaga, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha informado de que, a partir del próximo martes, 3 de marzo, y con motivo del avance de las obras vinculadas a la construcción del Hospital Virgen de la Esperanza y a la ejecución de su aparcamiento provisional, se producirá una nueva reorganización temporal del aparcamiento del Hospital Civil.
Aparcamiento reducido a la mitad
Durante este periodo, la capacidad del aparcamiento quedará reducida aproximadamente a la mitad de lo habitual, manteniéndose disponibles en torno a 330 plazas, ha indicado la Junta en un comunicado.
Asimismo, el acceso de vehículos al parking se realizará exclusivamente por calle Blas de Lezo, quedando inhabilitada temporalmente la entrada por la avenida Arroyo de los Ángeles para este fin.
Esta limitación no afectará al tránsito habitual de ambulancias ni al de otros vehículos autorizados. Esta medida será necesaria hasta la puesta en funcionamiento del aparcamiento provisional, cuya apertura está prevista para mediados del mes de abril.
Nueva configuración por obras
Una vez entre en servicio el parking provisional, el acceso volverá a realizarse desde la avenida Arroyo de los Ángeles, aunque en un punto diferente al actual, adaptado a la nueva configuración de las obras y al futuro desarrollo del complejo hospitalario.
Estas actuaciones forman parte del proceso de transformación y modernización del complejo hospitalario, que permitirá reforzar la capacidad asistencial y mejorar las infraestructuras sanitarias de la provincia.
