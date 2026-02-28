Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hospital Civil reorganiza de forma temporal el aparcamiento en su recinto a partir del martes

Con el objetivo de modernizar el complejo hospitalario se limitará el estacionamiento disponible a 330 plazas, hasta la apertura del aparcamiento provisional a mediados de abril

El Hospital Civil reorganiza de forma temporal el aparcamiento en su recinto a partir del martes / junta andalucía

EP

Málaga

El Hospital Regional Universitario de Málaga, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha informado de que, a partir del próximo martes, 3 de marzo, y con motivo del avance de las obras vinculadas a la construcción del Hospital Virgen de la Esperanza y a la ejecución de su aparcamiento provisional, se producirá una nueva reorganización temporal del aparcamiento del Hospital Civil.

Aparcamiento reducido a la mitad

Durante este periodo, la capacidad del aparcamiento quedará reducida aproximadamente a la mitad de lo habitual, manteniéndose disponibles en torno a 330 plazas, ha indicado la Junta en un comunicado.

Asimismo, el acceso de vehículos al parking se realizará exclusivamente por calle Blas de Lezo, quedando inhabilitada temporalmente la entrada por la avenida Arroyo de los Ángeles para este fin.

27/02/2026 Málaga.- La Junta construye un parking para compensar las obras del metro de Málaga en la calle Jorge Loring . La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está acondicionando una de las plazas de la calle Jorge Loring como aparcamiento paliativo, con el objeto de mitigar las molestias ocasionadas a los vecinos por las obras del segundo tramo de la prolongación del metro de Málaga al futuro hospital, entre Hilera-Eugenio Gross. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA JUNTA

La Junta construye un parking para compensar las obras del metro de Málaga / JUNTA andalucía

Esta limitación no afectará al tránsito habitual de ambulancias ni al de otros vehículos autorizados. Esta medida será necesaria hasta la puesta en funcionamiento del aparcamiento provisional, cuya apertura está prevista para mediados del mes de abril.

Nueva configuración por obras

Una vez entre en servicio el parking provisional, el acceso volverá a realizarse desde la avenida Arroyo de los Ángeles, aunque en un punto diferente al actual, adaptado a la nueva configuración de las obras y al futuro desarrollo del complejo hospitalario.

Estas actuaciones forman parte del proceso de transformación y modernización del complejo hospitalario, que permitirá reforzar la capacidad asistencial y mejorar las infraestructuras sanitarias de la provincia.

TEMAS

