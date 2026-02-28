Crónicas de la ciudad
El jardín del cónsul inglés que fue un ‘forrajal’ en Málaga
El Ayuntamiento ha convertido en un acertado y completo jardín mirador los únicos restos de la demolida finca de El Cónsul, que los vecinos en su día propusieron que fuera un centro social.
De 1980 es una espléndida foto aérea, de la Colección Richard González, en la que se aprecia el comienzo de las obras de los bloques verdes de El Cónsul que en su día marcaron, por esta zona, la expansión urbanística de Málaga.
Junto a las primerizas obras de cimentación, todavía se mantiene en pie el cortijo de El Cónsul, al poco demolido, siguiendo la arcana tradición malaguita de dejar en pie lo mínimo para las generaciones siguientes. Los planes vecinales de convertir el cortijo en un centro social, por supuesto no se tuvieron en cuenta.
El gobierno municipal de entonces, por cierto, era el del alcalde socialista Pedro Aparicio, que en todas partes cuecen habas.
En 2009, la Asociación de Vecinos del Cónsul mostraba su preocupación a La Opinión por el abandono en el que se encontraba la loma en la que en su día se levantó el cortijo, por entonces escoltado por un jardín salvaje y un fastuoso ficus a pocos metros.
Los vecinos denunciaban que se había convertido en un «forrajal» en el que no faltaban jeringuillas usadas. Quiso calmar los ánimos la entonces concejala del Puerto de la Torre, Purificación Pineda, que recordó el compromiso de los populares de hacer un «parque forestal» en esa legislatura.
El jardín mirador
El Ayuntamiento terminó cumpliendo su palabra, y aunque ‘parque forestal’ sea tan apropiado como tildar de bondadoso a Alí Jamenei, lo cierto es que quedó una zona verde bastante bonita y original, con el atractivo de que a ningún desnortado se le ocurrió ‘aplanar’ el cerro, sino aprovechar su emplazamiento para mantener el concepto de jardín mirador que ya tuvo este cortijo, del que el gran y tenaz investigador Manuel Muñoz rescató muchos datos de los archivos.
Por ejemplo, el nombre, como sabrán, se debe al cónsul inglés Nicolás de Olbar, que fue el propietario de la finca en la segunda mitad del XVIII (un propietario anterior, del XVII, se llamaba Gabriel García Márquez, aunque no se solazó en el realismo mágico sino en el trabajo en estas tierras).
La conversión en precioso jardín público regala una cuesta muy suave al visitante por la parte de la urbanización El Cónsul. Arriba le espera un campo de baloncesto, una modesta pérgola de hierro superviviente de la antigua finca, cubierto de plantas, y un ficus que nada tiene que envidiar a los de la Alameda.
Las vistas son maravillosas y al pie, un parque infantil. Las cosas, cuando se planifican, suelen salir bien.
- Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
- Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
- La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?