Transporte
El PP denuncia el colapso en el control fronterizo del aeropuerto de Málaga
Cristóbal Ortega, coordinador del PP malagueño, señala la falta de previsión del Gobierno ante el aumento de viajeros, lo que agrava el caos en el control de pasajeros no comunitarios
Efe
El PP ha denunciado el "colapso" que experimenta el control fronterizo de pasajeros de la Unión Europea en el aeropuerto de Málaga desde hace meses y advierte de que esas "colas durante horas" suponen un daño reputacional para la imagen de la marca Málaga.
El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado la "inacción" de los ministros del Interior y Transportes y Movilidad Sostenible, Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente respectivamente, ante esa situación.
"Falta de previsión del Gobierno"
En un comunicado ha subrayado que "el caos se ha apoderado del control de pasajeros no comunitarios" y que esta situación se ha acentuado "por la falta de previsión del Gobierno" ante el crecimiento anual de viajeros que experimenta la infraestructura aeroportuaria", del 7,4 % en 2025 hasta rozar los 27 millones.
"La incapacidad de este Gobierno para gestionar, como se debe, el nuevo control de pasajeros no comunitarios está comprometiendo al sector turístico de la provincia", ha avisado.
Ha añadido que el "bloqueo a la provincia no solo llega por tierra, sino también por aire. El Ejecutivo sanchista quiere borrar del mapa a Málaga. Lo demuestra con su inacción ante los problemas de movilidad y el crecimiento exponencial del Aeropuerto".
- Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
- Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?
- Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
- La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Aviso de la Aemet en Málaga: la fecha exacta en la que llega una DANA a la provincia