El PP denuncia el colapso en el control fronterizo del aeropuerto de Málaga

El PP ha denunciado el "colapso" que experimenta el control fronterizo de pasajeros de la Unión Europea en el aeropuerto de Málaga desde hace meses y advierte de que esas "colas durante horas" suponen un daño reputacional para la imagen de la marca Málaga.

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado la "inacción" de los ministros del Interior y Transportes y Movilidad Sostenible, Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente respectivamente, ante esa situación.

"Falta de previsión del Gobierno"

En un comunicado ha subrayado que "el caos se ha apoderado del control de pasajeros no comunitarios" y que esta situación se ha acentuado "por la falta de previsión del Gobierno" ante el crecimiento anual de viajeros que experimenta la infraestructura aeroportuaria", del 7,4 % en 2025 hasta rozar los 27 millones.

"La incapacidad de este Gobierno para gestionar, como se debe, el nuevo control de pasajeros no comunitarios está comprometiendo al sector turístico de la provincia", ha avisado.

Noticias relacionadas

Ha añadido que el "bloqueo a la provincia no solo llega por tierra, sino también por aire. El Ejecutivo sanchista quiere borrar del mapa a Málaga. Lo demuestra con su inacción ante los problemas de movilidad y el crecimiento exponencial del Aeropuerto".