El PSOE de Málaga dice que "el mejor homenaje al 28F es blindar la vivienda y los servicios públicos"

El grupo municipal socialista ha participado este sábado en el acto institucional del Ayuntamiento de Málaga con motivo del Día de Andalucía, donde han reivindicado "la autonomía y los derechos del pueblo andaluz" y han incidido en que "el mejor homenaje al 28F es blindar la vivienda y los servicios públicos".

"No podemos olvidar lo que celebramos hoy. La lucha de nuestros abuelos y de tantos y tantas andaluzas por nuestra tierra, nuestra identidad y nuestros derechos. El mejor homenaje que les podemos hacer en este 28F es blindar el derecho a una vivienda digna y garantizar unos servicios públicos fuertes y de calidad para la mayoría social", ha afirmado el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez.

Legado de Blas Infante y Caparrós

Así, además de valorar el "papel esencial del PSOE en la construcción de la autonomía de Andalucía", Pérez ha recordado en un comunicado el legado de Blas Infante y García Caparrós, quienes "dieron su vida por la defensa del autogobierno y los derechos del pueblo andaluz".

"El 28 de febrero, que no se entiende sin la manifestación de aquel 4 de diciembre de 1977, representa la conquista de la igualdad y la autonomía para avanzar como pueblo. Y este espíritu solo tiene sentido si se traduce hoy en derechos reales para la ciudadanía. No podemos dar ni un paso atrás", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que el acceso a la vivienda "se ha convertido en uno de los principales problemas de Málaga, con precios inasumibles para jóvenes y familias trabajadoras".

Más inversión

"El derecho a la vivienda no puede depender del mercado ni de la especulación. Es una responsabilidad pública que requiere más inversión, más parque público y medidas eficaces que protejan a quienes más lo necesitan", ha defendido.

También ha insistido en que "los servicios públicos son el mayor patrimonio colectivo de Andalucía". Por ello, ha reclamado "una sanidad pública con recursos suficientes, plantillas reforzadas y una atención primaria fuerte, así como una educación pública que garantice igualdad de oportunidades, reduzca ratios y cuente con estabilidad para el profesorado".

"El 28F no es solo memoria, es compromiso. Y ese compromiso pasa por proteger lo que nos iguala como sociedad: nuestros derechos y los servicios públicos", ha concluido Pérez.