El regreso de las lluvias abre la puerta a nuevos desembalses

Málaga mira otra vez al cielo. Vuelven los frentes lluviosos, que a partir de la madrugada del sábado al domingo empezarán a dejar precipitaciones, y así queda abierta la puerta a la posibilidad de acometer nuevos desembalses.

Porque los siete pantanos de la provincia de Málaga suman ya 555 hectómetros cúbicos de agua embalsada, 384 más que hace justo un año, cuando apenas acumulaban 171, y todos con la excepción de La Viñuela y la Concepción, ambos muy cerca del 90%, se encuentran en situación de «lleno técnico».

Gráfica que muestra el estado de los embalses de Málaga.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé nuevos episodios tormentosos este domingo en la capital costasoleña y algunas áreas del litoral. Pero para el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, a partir del lunes, día 2 de marzo, será cuando «se descuelgue una nueva vaguada en forma de dana».

La Junta no ha programado aún los desembalses que, con bastante probabilidad se tendrán que suceder ante esta dana con la entrada del nuevo mes. No obstante, la situación de presas como la de Casasola, que ha desembalsado 1,5 hectómetros cúbicos en estas últimas horas porque se encuentra al límite del nuevo aforo dictado por la administración autonómica, invita a hacer pensar en desembalses casi inminentes.

La Aemet sitúa a la dana ya anclada en esta parte de la Península a partir del martes y al menos hasta el jueves, con lo que habrá precipitaciones de manera generalizada. Sin embargo, los modelos que se manejan en este momento no arrojan cuadros de lluvias tan intensos como los que han generado cuantiosos daños en numerosos municipios de la provincia en este arranque de 2026.

Sara Fernández

Es difícil hablar de lo que ocurrirá, meteorológicamente, a siete días vista. Sin embargo, la Aemet ya aventura que el próximo fin de semana podría «volver a arrojar» cierta inestabilidad. Habría una pequeña dana, como continuidad a la anunciada para estos primeros días de marzo.

De los 555 hectómetros cúbicos que en este momento suman los embalses, La Viñuela aporta 141,5, cuatro más que hace siete días. Y en esta última semana de febrero, Guadalteba se mantiene en la red provincial con el pantano con más hectómetros, hasta 150 (98%), después de ceder dos estos días.

Otros 122,5 hectómetros (al 97,5%) aporta el embalse del Guadalhorce, que hace sólo un año estaba en mínimos históricos con apenas 16, mientras que en Conde de Guadalhorce mantiene 65 hectómetros (97,5%), más del doble que hace justo 12 meses. La Concepción mantiene otros 50,5 hectómetros, frente a los 40 de hace un año.