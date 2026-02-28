Las 5 rutas de senderismo para disfrutar de la Málaga más 'salvaje' en familia: sencillas y bonitas para hacer con los más pequeños

Con la llegada del fin de semana, son muchas las familias que prefieren aprovechar las jornadas de descanso para disfrutar de un completo día al aire libre con los más pequeños de casa. Sin embargo, en ocasiones, encontrar rutas sencillas y fáciles para los menores se convierte en una ardua tarea.

Pero la provincia de Málaga cuenta con una amplia variedad de recorridos senderistas con las mejores vistas y paisajes sin apenas desnivel ni dificultades que permiten a niños de todas las edades recorrer cada uno de sus rincones.

La ruta por el Bosque Encantado de Parauta

Entre estas opciones destaca el Bosque Encantado de Parauta, un recorrido de apenas cuatro kilómetros y sin desnivel que permite a sus visitantes adentrarse en un mundo de ensueño repleto de hadas, duendes y magos a través de las figuras instaladas en todo el lugar.

Y es que este entorno situado en la provincia de Málaga se ha convertido en uno de los enclaves más característicos de todo el territorio gracias a su recorrido protagonizado por figuras, árboles tallados y creaciones artísticas, y rodeado de naturaleza, que transportan a quien lo recorren a un relato de cuento.

Un embrujado enclave que se encuentra en Parauta, un pueblo blanco de la Serranía de Ronda con apenas 250 habitantes y a poco más de una hora de Málaga capital, que cuenta con el único bosque encantado de toda Andalucía.

Una ruta para hacer en familia por un parque declarado Reserva de la Biosfera

Este pequeño municipio que se adentra en el Parque Natural de la Sierra de Las Nieves, declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera por su gran valor ecológico, ha creado un bosque encantado enmarcado por la impresionante estampa de un entorno repleto de castaños centenarios.

Una original idea llevada a cabo por el artista local Diego Guerrero que, con sus propias manos, ha llenado de vida este entorno tallando personajes mágicos en sus árboles y en todos los rincones de este bosque, llevando a cabo una inmensidad de creaciones como su casa 'mágica', su fuente de los deseos o las figuras de magos y hadas que se pueden encontrar en esta ruta de senderismo ideal para hacer en familia.

Parauta, uno de los pueblos más bonitos de España

Para disfrutar de este entorno único, los interesados deberán llevar a cabo esta ruta que se puede realizar en apenas una hora y media, y que se encuentra en el Camino del Molino, entre Parauta y Cartajima. Para ello, es recomendable aparcar en las instalaciones deportivas de Parauta, junto a la piscina municipal, y seguir las señalizaciones que indican el camino de la ruta.

Pero los visitantes no solo podrán recorrer este camino de en sueño, sino que tendrán la oportunidad de disfrutar de la belleza única de Parauta, considerado uno de los pueblos más bonitos de España, donde se pueden encontrar su famosa encina Valdecilla, centenario ejemplar de más de tres metros de diámetro e impresionante porte.

Fuente de Piedra, otro de los destinos perfectos para una escapada en familia

Repleta de figuras se encuentra también otra ruta perfecta para hacer en familia, la de Fuente de Piedra, considerado el pueblo "más flamenco de Málaga" por la intensa presencia de estos animales en su famosa laguna, la más extensa de Andalucía y uno de los humedales más importantes de Europa para la reproducción del flamenco común.

En esta localidad, los pequeños podrán disfrutar de una ruta de esculturas distribuidas por los principales enclaves del municipio y que llenan de color y animación este entorno malagueño.

Flamencos en la laguna de Fuente de Piedra. / EFE

En esta Ruta de los Flamencos, este municipio declarado Pueblo Mágico de España desde el año 2024 busca ofrecer una experiencia inmersiva con puntos de observación estratégicos, señales interpretativas, paradas temáticas y miradores con vistas privilegiadas de la laguna.

A lo largo del camino, los visitantes podrán aprender sobre los ciclos migratorios, la biodiversidad del humedal, la evolución de la laguna y la vida y costumbres del flamenco, en un camino pensado para todos los públicos y en el que se podrá contemplar a estos hermosos animales así como una amplia variedad de aves.

Y para completar la visita, también se puede acudir al Centro de Visitantes José Antonio Valverde, donde se llevan a cabo distintas actividades como rutas guiadas, talleres para niños, encuentros ornitológicos y observación astronómica desde la laguna.

La Senda Perdida de Cartajima y sus estatuas de madera

Otra de las opciones perfectas para aunar naturaleza, belleza y arte es la Senda Perdida de Cartajima, un enclave ideal para visitar en familia debido a su escasa dificultad y a su hermoso entorno, situado en pleno corazón del Valle del Genal y con las mejores panorámicas del Bosque de Cobre, en el que se localiza.

Una ruta fácil de realizar y con un escaso desnivel de apenas 70 metros que parte del propio casco urbano de Cartajima y que, además de permitir a sus visitantes contemplar su paisaje, les ofrece este sendero artístico de esculturas orgánicas creadas con madera.

Así, durante toda la ruta, se pueden observar enormes esculturas a partir de la reutilización de leña de castaños con la forma de los principales animales que se encuentran o se encontraban en la zona, como águilas, búhos, ciervos, zorros, cabras montesas o caballos.

Unas esculturas que sorprenden a los visitantes con su realismo y gran tamaño, ya que pueden superar en ocasiones los tres metros de altura.

Puentes colgantes y saltos de agua en Guadalmina

Y para quienes prefieran una intensa jornada en plena naturaleza, pero con un camino que siga siendo sencillo y accesible para los más pequeños, se encuentra la ruta Acequia del Guadalmina.

Se trata de un paraje natural situado en el municipio malagueño de Benahavís que se puede recorrer en menos de dos horas y que permite a sus visitantes disfrutar de todo tipo de especies arbóreas y animales, con especial protagonismo de las libélulas, que se pueden contemplar por todo el sendero.

Además, este camino está repleto de gigantescos puentes colgantes, cañones, bosques y saltos de agua que recorren una antigua acequia romana.

Los inicios de esta ruta se remontan más de diez siglos atrás, cuando los árabes encauzaron parte de las aguas del río Guadalmina para destinarla al riego. Estas canalizaciones dieron paso a la actual acequia que se localiza en el lugar y que se ha adaptado para que pueda servir de guía y compañía durante el camino.

Ruta Acequia del Gualdamina, en Benahavís / Wikiloc

Cómo empezar esta ruta en Málaga

Para llevar a cabo esta ruta, es necesario acudir al Mirador de las Tres Pérgolas, situado 1,5 kilómetros antes de llegar al municipio, junto a la carretera de acceso a Benahavís y donde termina el descenso del río Guadalmina.

En este enclave se encuentra la acequia morisca y un puente de madera colgante que permite cruzar las Angosturas del Guadalmina y disfrutar de una panorámica única del entorno. Tras esto, se llegará a un pequeño trozo de sendero de 200 metros en sentido ascendente que lleva a un camino llano que se mantendrá durante todo el camino.

Ruta Acequia del Gualdamina, en Benahavís / wiki

En todo este trayecto, se podrán contemplar caminos adosados a la montaña y tramos de puentes y pasarelas para evitar desniveles o introducirse en la propia acequia.

Todos los animales que puedes encontrar durante el camino

Durante todo el sendero, el caminante puede disfrutar de especies botánicas como el acebuche, el romero, el alcornoque o el algarrobo, así como una amplia fauna salvaje con aves rapaces, reptiles, libélulas, anfibios, conejos, zorros y jinetas.

Una vez que la acequia llega a su fin, habrá que avanzar por un carril en el que aparecerán dos miradores más. Tras esto, será el momento de escoger entre regresar por el mismo camino que se ha tomado de ida o tomar el carril que continúa para finalizar el sendero circular.

En esta segunda opción, el senderista pasará por los Llanos de la Leche y el campo de golf de Benahavís hasta cruzar un puente y descender a la ribera del Guadalmina hasta volver de nuevo a la acequia.

La Málaga más 'salvaje' para disfrutar en familia

Y para completar este listado de rutas, se encuentra un sendero por la más pura naturaleza y rodeada de pozas de agua cristalina que acaban en una gran cascada con su propia piscina natural.

Este enclave de ensueño que se sitúa a apenas media hora de la ciudad de Málaga es Barranco Blanco, un paraje localizado en el municipio malagueño de Coín, entre las Sierras Negra y de Mijas, en el que su roca caliza blanca contrasta con el verde intenso de su vegetación y el azul de sus aguas cristalinas, que sirven de hábitat para las nutrias y una especie de barbo que se encuentra en peligro de extinción.

Así es Barranco Blanco, el paraje natural perfecto para una escapada en familia que se encuentra a media hora de Málaga capital / Diputación de Málaga

Barranco Blanco no solo es un entorno privilegiado con una hermosura excepcional, sino que cuenta con un gran valor natural que le ha hecho ser nombrado por la Unión Europea como Lugar de interés Comunitario.

Además, en su entorno destaca el intenso caudal del río Alaminos, un torrente de agua que nace bajo tierra y que sale a la superficie al entrar en contacto con las peridotitas, una extraña roca magmática muy extendida por toda la provincia que, debido a su impermeabilidad, hace brotar el agua al exterior.

Esta cascada de Málaga, accesible tras una ruta apta para toda la familia

Para llegar a esta enorme cascada y la piscina natural que forma en su caída, es necesario hacer una ruta de senderismo de poco más de dos kilómetros de recorrido apta para toda la familia. Un tramo que puede realizarse por un sendero paralelo situado junto al mismo y que cuenta con una moderada dificultad.

Barranco Blanco en río Alaminos / Diputación de Málaga

De igual modo, durante todo el trayecto, se pueden encontrar gran variedad de pozas y cascadas de agua transparente que permiten a los senderistas disfrutar de una jornada única en plena naturaleza.