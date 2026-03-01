El Ayuntamiento de Málaga gestiona más de 1.000 contrataciones gracias a su agencia de colocación

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), hizo posible en 2025 un total de 1.146 contrataciones de personas que estaban buscando trabajo. Esto se logró gracias a su Agencia Municipal de Colocación y a los distintos programas de la unidad de empleo. La cifra equivale a más de tres contratos al día y supone un 14% más que el año anterior.

Durante ese mismo año, el IMFE incorporó 211 nuevas empresas de distintos sectores. Sumadas a las que ya estaban registradas de años anteriores, permitieron gestionar 1.280 ofertas de empleo, que en conjunto ofrecían 2.640 puestos de trabajo. Todas estas ofertas se publicaron en la plataforma www.malagaempleo.com

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo / L.O.

1.146 contrataciones

Como resultado de más de mil procesos de selección, el equipo técnico de la agencia envió a las empresas 9.352 candidaturas, previamente revisadas y ajustadas a los perfiles que pedían. Este trabajo de selección y acompañamiento fue clave para que se formalizaran 1.146 contrataciones a lo largo del año.

Por otra parte, desde la unidad de empleo y en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo, el IMFE desarrolló en 2025 los Proyectos Integrales para la Inserción Laboral (Programa T-Acompañamos). Estos proyectos estaban dirigidos tanto a colectivos vulnerables como a jóvenes de 18 a 29 años.

Un buen número de malagueños se ha interesado en anteriores ferias del empleo del IMFE por sus ofertas de trabajo / ÁLEX ZEA

Para jóvenes y vulnerables

En el programa para colectivos vulnerables, se atendió a 1.187 personas. De ellas, 435 participaron activamente y 200 completaron los itinerarios de orientación y formación. Se consiguieron 108 inserciones laborales y se firmaron 169 contratos, de los cuales 24 fueron promovidos directamente por la Agencia Municipal de Colocación.

En cuanto al programa para jóvenes, que empezó en febrero de 2025, hasta diciembre se atendió a 448 personas. De ellas, 319 se incorporaron al itinerario completo. Se realizaron 143 sesiones grupales de orientación y 199 jóvenes completaron acciones formativas de 50 horas. Hasta final de año se firmaron 60 contratos, y 8 de ellos fueron promovidos por la Agencia Municipal de Colocación. Además, las actuaciones de inserción continúan hasta junio de 2026.

Nueva aplicación

También en 2025 se siguió trabajando en mejorar y adaptar la nueva aplicación de gestión de la agencia de colocación, con el objetivo de contar con una plataforma más accesible y mejor integrada con el resto de áreas del IMFE, como formación y emprendimiento.

En conjunto, estos datos muestran el trabajo de intermediación del equipo técnico, centrado en mejorar los procesos de selección, facilitar la experiencia de empresas y candidatos y ajustar las herramientas tecnológicas a lo que realmente necesita el mercado laboral de Málaga. Todo ello refuerza el papel del IMFE como puente entre el tejido empresarial y las personas que buscan empleo.

Noticias relacionadas

Además de la agencia de colocación, el IMFE ofrece otros servicios: formación continua para mejorar la empleabilidad y la capacitación digital, asesoramiento integral para el emprendimiento y el autoempleo, tramitación de subvenciones para fomentar el empleo estable y distintos programas para difundir la cultura emprendedora, entre otros.