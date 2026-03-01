Así ha cambiado Málaga desde 1980: menos jóvenes, más salario y soledad

¿Cómo ha cambiado Málaga en los últimos 46 años? ¿Vivimos más? ¿Somos una ciudad joven? ¿Cobramos más? La respuesta la tiene el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que analiza el cambio de la capital desde 1980 hasta 2026.

Málaga es hoy una provincia muy distinta a la de 1980. Los datos del IECA dibujan un territorio con casi 800.000 habitantes más, más envejecido y con una esperanza de vida mucho mayor. Y, en paralelo, una economía que ha crecido en PIB, empleo y salarios, aunque mantiene brechas como la salarial entre hombres y mujeres. El balance se completa con un último dato social que preocupa: el aumento de la soledad no deseada.

Entre 1980 y 2026, Málaga pasa de 1.005.166 a 1.805.105 personas. También cambia ligeramente la distribución por sexos: entonces los hombres rondaban el 49%, mientras que ahora representan el 48,8% (881.620). Las mujeres suponen el 51,2% (923.485).

El crecimiento demográfico, sin embargo, convive con un cambio profundo en la pirámide de edad. El IECA refleja una bajada de la población joven: en 1980, el 31% de los residentes eran menores, y ahora ese peso no llega al 15%, situándose en el 14,4%. Al mismo tiempo, Málaga aparece como una provincia más envejecida. La franja de 16 a 54 años supone el 66%, mientras que las personas de 65 años o más alcanzan el 19,3%, frente al 9,5% que representaban en 1980.

Este envejecimiento se explica también porque se vive más. En estas cuatro décadas largas, la esperanza de vida ha aumentado nueve años: actualmente los hombres viven 80 años y las mujeres 85. En 1980, la esperanza de vida era de 71 años para ellos y 77 para ellas.

El retrato no es solo de mejoras. El IECA recoge un aumento muy significativo de la soledad no deseada: viven solas 48.885 personas en Málaga, frente a las 6.640 que vivían solas en 1988.

Menos hijos

El cambio demográfico también se refleja en la familia. Los malagueños ya no tienen tantos hijos: si en los años 80 lo habitual era tener dos, ahora la cifra se sitúa en uno. Tener niños, además, ya no es la norma general: solo el 7% de la población tiene niños, según los datos aportados.

También cae el matrimonio religioso. Casarse por la Iglesia era la opción del 6,5% de la población y ahora lo hace el 3%, es decir, aproximadamente la mitad.

Otro cambio destacado es el educativo. Los datos indican que los malagueños estudian más: más de la mitad (852.952 personas) tienen estudios secundarios y 488.976 cuentan con estudios superiores.

PIB, afiliación y salarios al alza

El fuerte crecimiento de población en Málaga ha ido acompañado de una transformación económica que también se refleja en las cifras.

En la serie del IECA disponible desde 2008, el PIB de la provincia pasa de 31.502.501 euros a 52.062.238 millones de euros, una subida que evidencia el aumento del tamaño de la economía malagueña en las últimas décadas.

El mercado laboral también muestra esa expansión. Los afiliados han crecido de forma muy significativa: en 1993 había 285.436 personas afiliadas, mientras que en la actualidad la cifra alcanza 735.518, más del doble. Un dato que apunta a una provincia con mayor volumen de actividad y más trabajadores cotizando.

En cuanto a los salarios, el avance también es claro si se compara con hace 27 años. El sueldo anual medio pasa de 10.737 euros a 21.479 euros, prácticamente el doble. Sin embargo, el crecimiento no ha sido igual para todos: la brecha salarial persiste y las mujeres siguen cobrando menos. Según los datos aportados, ellas perciben en torno a 19.000 euros, frente a los 23.000 euros de los hombres.

El aumento de rentas se ve también en el salario mínimo interprofesional, que ha escalado desde los 197 euros de 1980 hasta los 1.221 euros actuales. Un salto que marca, por sí solo, la distancia entre dos épocas. Y junto a los cambios económicos, el balance incorpora un dato ambiental destacado. La superficie de espacios protegidos se ha disparado desde 60.149 hectáreas hasta 1.794.994, lo que equivale al 20,5% del total de la superficie. Un crecimiento que sitúa la protección del territorio como uno de los grandes cambios estructurales del periodo.