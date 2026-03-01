Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un hombre por intentar raptar a una niña de cinco años en Fuengirola

El arrestado, de 45 años y natural de Finlandia, intento raptar a la menor cuando esta se encontraba junto a su padre en el mercadillo, que trabajaba en uno de los puestos

Archivo - Vehículos de la Policía Local de Fuengirola.

Archivo - Vehículos de la Policía Local de Fuengirola. / AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA - Archivo

La Opinión

Málaga

Un hombre de 45 años ha sido detenido en Fuengirola por intentar llevarse a una menor en un mercadillo este domingo en la calle Méndez Núñez a mediodía.

El hombre, natural de Finlandia, intento raptar a la menor cuando esta se encontraba en el mercadillo junto a su padre, trabajador de uno de los puestos.

Los familiares se percataron de la intentona de secuestro e intentaron retener al individuo.

La presencia de varias patrullas de agente de la Policía Local permitió actuar con rapidez, por lo que llegaron al lugar a tiempo. Tras esto, el hombre fue arrestado y puesto a disposición de la Policía Nacional.

