Transporte
La Diputación de Málaga y los municipios turísticos reclaman un plan de ayudas por el accidente ferroviario
Francisco Salado denuncia que la falta de diligencia del Ministerio de Transportes está comprometiendo miles de empleos en el sector turístico malagueño, en vísperas de Semana Santa
El presidente de la Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha reclamado al Gobierno de España un plan de ayudas para los principales sectores económicos de la provincia que palien las pérdidas provocadas por el "aislamiento ferroviario que sufre la capital" a las puertas de Semana Santa.
"La falta de transparencia del Ministerio de Transportes y Adif está conduciendo a la economía malagueña a una crisis sin precedentes. Esta falta de diligencia está comprometiendo miles de puestos de trabajo en el inicio de la temporada alta turística", ha insistido, según una nota emitida por la institución provincial.
Daño reputacional
De esta forma, Salado, tras reunirse con los alcaldes de los principales núcleos turísticos de la provincia, ha comparado la situación actual de Málaga con otros destinos de la competencia y ha señalado que "el daño reputacional es muy elevado".
"Ahora mismo, estar a más de cuatro horas y media de Madrid con un transbordo en autobús desde Antequera nos resta competitividad en el mercado del turismo nacional, nuestro principal visitante en estas fechas", ha remarcado.
Impacto en el sector turístico
Por ello, ha concretado que la estimación realizada por la Diputación y Turismo Costa del Sol del impacto que está teniendo en el sector turístico el cierre de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga hasta el 1 de marzo "supera los 109 millones de euros" y ha enfatizado que "dicha cuantía se disparará por el retraso de la reapertura hasta el 23 de marzo, más de tres semanas después, como mínimo, de la primera fecha indicada por el Ministerio de Transportes".
Asimismo, el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha clamado ante "la lentitud en la respuesta a la reparación del talud en Álora". "No es de recibo que tarden tres semanas en impulsar 24 horas los trabajos para recuperar la zona tras el desprendimiento. Hay mucho en juego", ha subrayado.
Aislamiento ferroviario
Además, Salado ha señalado que este aislamiento ferroviario no solo afecta al sector turístico, sino que va a producir "un efecto dominó" que alcanzará "al conjunto de la economía provincial". Ante ello, Salado ha exigido al Gobierno que, "una vez recuperada la normalidad, impulse beneficios fiscales a las empresas afectadas por las pérdidas generadas por este bloqueo ferroviario que sufre Málaga".
