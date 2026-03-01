Un grupo de 27 turistas malagueños, atrapado en Dubái por el cierre del espacio aéreo

Un grupo de 27 viajeros malagueños no puede volver de Dubái, donde se encontraba haciendo un circuito por Emiratos Árabes Unidos, al estar cerrado el espacio aéreo por los bombardeos durante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona.

Fachada de la agencia de viajes Xamoni, organizadora del viaje / l.o.

La agencia de Viajes Xamoni, de Vélez-Málaga, ha informado este domingo de que los 26 viajeros, entre los que hay vecinos de esta ciudad, y el guía del grupo se encuentran bien, "dentro de la situación que les ha tocado vivir", y que "desde el primer momento cuentan con seguimiento y asistencia permanente" por parte de su equipo y del operador turístico.

Imagen del bombardeo sufrido por Irán / Agencias

Espacio aéreo

Están pendientes de que la situación del espacio aéreo se normalice para reubicarlos en el primer vuelo disponible y traerlos de vuelta a casa lo antes posible y han informado a la embajada de España en Emiratos Árabes Unidos de la situación y localización del grupo.

La agencia trabaja para garantizar el regreso en cuanto sea posible y mantiene contacto con el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, al que mantienen informado de cualquier novedad de la situación.

Participación de Estados Unidos en el ataque contra el régimen iraní / agencias

Evacuación lo antes posible

Por su parte, el regidor ha explicado que ha contactado con la agencia organizadora del viaje y con personal de la Subdelegación del Gobierno para interesarse por el grupo atrapado en Dubái y poder recabar alguna información ha confiado en la profesionalidad del operador para que busque la mejor manera de conseguir evacuar a los vecinos lo antes posible.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido por videoconferencia con todos los embajadores de la región de Oriente Medio para evaluar la situación tras los ataques a Irán, revisar cómo está la colonia de españoles y dar instrucciones para protegerlos.