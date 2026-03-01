Inteligencia Artificial y realidad virtual, nuevas aliadas de la formación clínica

La Inteligencia Artificial (IA) y las gafas de realidad virtual pueden ser un gran aliado en la formación médica. No hay un paciente real en la consulta, pero la tensión se siente igual: una mala noticia que comunicar o una situación compleja que resolver. Gracias a esta tecnología, los profesionales sanitarios pueden entrenar conversaciones delicadas a través de simulaciones inmersivas altamente realistas.

El pasado 10 de febrero, residentes de las unidades de Ginecología y Obstetricia y Pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga participaron en un innovador curso de formación en comunicación clínica con IA, organizado en colaboración con el Hospital de Antequera, la Universidad de Málaga (UMA) y las empresas tecnológicas MetaMedicsVR y MetaSkills.

La sesión fue impartida por el subdirector médico del Área Sanitaria Norte de Málaga del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el psiquiatra Andrés Fontalba, y se centró en el desarrollo de habilidades comunicativas y empatía clínica, competencias esenciales en la atención sanitaria y especialmente relevantes en entornos sensibles como el ámbito materno-infantil.

«En especialidades como ginecología, obstetricia o pediatría, donde trabajamos en contextos de alta carga emocional, saber transmitir información con claridad y empatía es tan importante como el conocimiento clínico», destaca Fontalba.

Casos prácticos

La formación se dividió en dos partes: una introducción teórica —sobre la importancia de la comunicación en los entornos clínicos y la relevancia del lenguaje verbal y no verbal—, y una segunda parte práctica. Los residentes se enfrentaron a dos casos diferentes desarrollados mediante tecnología de realidad virtual combinada con IA, que permitieron simular escenarios clínicos complejos en un entorno seguro y controlado.

Al colocarse las gafas de realidad virtual, los profesionales se trasladaban al interior de una consulta donde debían interactuar con pacientes virtuales en entornos «altamente realistas», que abarcaban desde la comunicación de un diagnóstico oncológico hasta tener que enfrentarse a un paciente exigente en Urgencias o gestionar una situación conflictiva en la que hay que tomar decisiones rápidas en minutos.

El objetivo era entrenar la comunicación de información sensible en situaciones complejas, la gestión emocional, la toma de decisiones en contextos de presión asistencial y el desarrollo de la escucha activa y la empatía clínica. «Un caso muy práctico que trabajamos mucho es cómo comunicar malas noticias», apunta el doctor Fontalba.

Testimonio

Natalia García, residente de tercer año Pediatría, tuvo que atender en la simulación a una madre muy preocupada porque no conseguía bajarle la fiebre a su hijo. «Teníamos que tranquilizar a la madre de que no había signos de alarma ni nada, y que, aunque tuviese la fiebre muy alta, iba a explorar al niño, pero que no pasaba», relata a La Opinión de Málaga. El fin era calmarla y transmitirle tranquilidad.

La joven especialista reconoce que, aunque al principio «parece un poco raro», enseguida «te metes mucho en el papel» porque es «muy realista». «La situación clínica que planteaban se asemejaba mucho a la realidad y la forma de contestar del paciente, las dudas y las inquietudes que tenía eran bastante similares a lo que nos encontramos nosotros en la consulta de Urgencias», detalla García, que comparte que le gustó la experiencia y que le pareció «bastante positiva». «Durante la carrera hacemos ‘roleplay’, pero con los compañeros de clase y con la Inteligencia Artificial no lo habíamos probado nunca», añade.

La integración de IA y Realidad Virtual permite adaptar en tiempo real las respuestas del paciente virtual, generando una experiencia personalizada y altamente realista para cada residente. «El paciente, en función de cómo vaya nuestra entrevista y nuestras habilidades, se calmará o, si nuestras actitud es defensiva, se pondrá más agresivo todavía», explica Fontalba.

Una de las principales ventajas, añade, es la posibilidad de repetir las situaciones tantas veces como se quiera y recrear unas condiciones «muy similares» a las reales. «Hemos visto que cuánto más se experimenta y más se hacen estos ejercicios, el rendimiento de las pruebas es muy superior», subraya.

El especialista destaca además el valor de la simulación inmersiva: «La combinación de Inteligencia Artificial y Realidad Virtual permite que el profesional se enfrente a situaciones complejas sin riesgo para el paciente real. Podemos equivocarnos, analizar lo ocurrido y mejorar. Ese aprendizaje reflexivo es clave para la seguridad del paciente».

Fontalba aclara que esta formación no está destinada únicamente a los residentes, sino a todos los profesionales sanitarios y también estudiantes. Por ejemplo, el pasado 14 de enero, se llevó a cabo en el Hospital de Antequera con médicos y enfermeras.

«Es una herramienta de futuro que permite que el profesional pueda entrenar cualquier tipo de competencia en un entorno que es controlable y que nos permite siempre enfrentarnos con más herramientas cuando este problema suceda en la realidad», resume.

Desde la Consejería de Sanidad destacan que esta acción formativa se enmarca en una estrategia provincial que apuesta por tecnologías inmersivas y aprendizaje experiencial, consolidando un modelo de innovación sanitaria que sitúa a Málaga como referente en la aplicación de IA y realidad virtual a la formación clínica y a la mejora de la calidad asistencial.