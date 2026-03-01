Economía
Málaga comienza 2026 a la cabeza en creación de empresas en Andalucía
Málaga lideró la creación de empresas en Andalucía durante 2025, concentrando el 36,3% del total y consolidando su posición como motor económico regional
Málaga mantuvo durante 2025 la tendencia de crecimiento en la creación de empresas y volvió a colocarse en el primer puesto dentro de Andalucía. De hecho, fue la provincia en la que se constituyeron más sociedades a lo largo del año, concentrando por sí sola el 36,3% del total andaluz. Este liderazgo refuerza la idea de que el tejido empresarial malagueño sigue ganando peso en la comunidad y se consolida como uno de los principales motores de la actividad económica regional.
Hay que recordar que en 2025, Málaga alcanzó el mayor dinamismo en creación de empresas de toda la serie histórica de esta estadística (iniciada en 2001), lo que vuelve a confirmar el buen momento de la economía. A lo largo del año se constituyeron 8.013 nuevas sociedades mercantiles, con un promedio de casi 670 al mes, y el dato supuso una mejora del 6,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras difundidas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
Málaga cerró 2024 con 7.509 nuevas empresas constituidas, el volumen más elevado desde 2004, cuando arrancaba la etapa de mayor bonanza económica de comienzos de siglo. Y en el ya finalizado 2025, el número ha vuelto a aumentar, batiendo con claridad todos los máximos anteriores y reflejando el sólido estado de la economía provincial.
Resto de provincias andaluzas
Andalucía ha comenzado 2026 consolidando la senda positiva en la creación de empresas al constituirse en enero 1.919 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un incremento del 2,6 % respecto al mismo mes del año anterior, según la estadística del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
Los datos de enero de 2026 apuntan a una prolongación de la tendencia expansiva tanto en el número de nuevas empresas que se han puesto en marcha como en el volumen de los recursos movilizados, ya que el capital suscrito superó en enero los 107,6 millones de euros.
Este dato supone un notable aumento del 22,9 % interanual, lo que evidencia un mayor tamaño medio de los proyectos empresariales que han iniciado su actividad en las ocho provincias de Andalucía, al tiempo que confirma el patrón de fortalecimiento financiero del tejido empresarial andaluz.
Cifras históricas
El buen arranque de año se produce después de que Andalucía cerrara 2025 con cifras históricas, ya que se crearon un total de 21.560 sociedades mercantiles, lo que supone un aumento del 7,6 % respecto al año anterior, según el IECA.
Además el capital suscrito para la constitución de estas sociedades mercantiles superó en 2025 los 1.180,6 millones de euros, un 51,7% más que el año anterior.
Andalucía y su capacidad de atracción
Para la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, “Andalucía sigue demostrando así su capacidad para atraer iniciativa empresarial y generar confianza inversora”, ha informado la Consejería en una nota.
A Málaga le siguen en creación de empresas Sevilla con el 25,1 %, Cádiz, con el 9,4 % y Granada con el 8,6 %. A continuación se sitúan la provincia de Almería con el 6,9 %, Córdoba (5,7 %), Jaén (4,3 %) y Huelva (3,7 %).
En las nuevas sociedades, la forma jurídica predominante fue la de sociedad limitada, con el 99,8 % de las sociedades constituidas.
Por actividades, actividades inmobiliarias concentró el mayor número de constituciones en Andalucía, con el 14,5 %, al que siguieron en importancia cuantitativa Comercio al por mayor y al por menor y Hostelería, con el 14,4 % y el 11,3 % respectivamente.
