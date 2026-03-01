Piden 15 años al acusado de estrangular a su mujer y enterrarla en una nave industrial

La Fiscalía de Málaga pide 15 años de prisión para el hombre acusado de estrangular hasta la muerte a Débora Morais, la mujer de 39 años cuyo cuerpo fue hallado seis meses después del crimen enterrado en la nave que él tenía en el polígono La Estrella. El ministerio fiscal, que califica los hechos como un delito de homicidio con la agravante de parentesco, también propone la privación de la patria potestad de las dos hijas que tuvo con la fallecida, una todavía menor; la prohibición de comunicarse y acercarse a ellas a menos de 500 metros durante 16 años; indemnizarlas con 150.000 euros a cada una; y someterlo a libertad vigilada durante una década.

Las conclusiones provisionales del fiscal sitúan los hechos en la mañana del 28 de marzo de 2022, cuando Débora anunció a su marido que quería divorciarse. Esto provocó celos en el acusado y una fuerte discusión que derivó en un forcejeo. La acusación pública relata que, «guiado por el ánimo de acabar con su vida y con expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad», la estranguló con las manos hasta la muerte. Siempre según la versión del fiscal, el investigado decidió entonces deshacerse del cadáver. Para ello lo envolvió en una manta y plástico, lo introdujo en un bidón que solía utilizar para su trabajo y lo trasladó en una carretilla hasta su vehículo, una furgoneta de grandes dimensiones. Luego se dirigió a su nave industrial en la que trabajaba en el polígono La Estrella y excavó una pequeña fosa en el suelo e introdujo el cuerpo de la víctima junto a efectos personales, su bolso y tarjetas bancarias y sanitarias de ella y de las dos hijas de ambos. Finalmente, rellenó el agujero con hormigón, cubrió la zona con maquinaria pesada y regresó a la vivienda familiar de Puerto de la Torre.

Denuncia de desaparición

Tras la radical desaparición de la mujer, el acusado dijo en su entorno que ella lo había dejado a él y a sus hijas, esto último muy difícil de creer para los que conocían a Débora. En abril, un amigo denunció su ausencia y aceleró la investigación del Grupo de Homicidios de Málaga, cuyos agentes terminaron detectando contradicciones en las declaraciones del marido. En septiembre, casi seis meses después de la desaparición, el investigado se derrumbó en un interrogatorio y confesó. Tras el hallazgo trascendió que la mujer presentó una denuncia contra su pareja en 2012 por violencia machista, pero no se establecieron medidas cautelares y el caso quedó inactivo. Y que el año anterior al crimen fue asistida por lesiones compatibles con una agresión en un hospital cuyos responsables activaron el protocolo de violencia de género, pero el caso tampoco tuvo recorrido.