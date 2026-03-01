El PP pide una amplia mayoría y Vox celebra que se disputa la segunda plaza

A poco más de cuatro meses para que se celebren las elecciones en Andalucía, el PP de Juanma Moreno ganaría ampliamente pero perdería la mayoría absoluta. Vox, que estaría en disposición de pelear el segundo puesto, tendría la llave del Gobierno andaluz como ocurre en Extremadura y Aragón. Así lo indica la encuesta preelectoral de Andalucía elaborada por Gesop para Prensa Ibérica, editora de La Opinión de Málaga, con motivo del 28 de febrero.

Según esta encuesta, realizada entre el 18 y el 25 de febrero, Juanma Moreno obtendría un 38,5% de los votos y entre 50 y 53 escaños. Cuatro puntos menos y la pérdida de entre cinco y ocho diputados respecto a las elecciones de 2022.

Este sondeo, que apunta también al peor resultado de su historia para el PSOE, ha provocado reacciones entre la mayoría de los partidos que concurrirán a las urnas en junio.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, reclamó ayer una «amplia mayoría» para su partido en la próxima convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía, al esgrimir que Andalucía «sí ha avanzado en esta legislatura».

Pidió Martín «que no haya cortapisas, que no haya intermediaciones» ante el temor de que se pueda «empeorar la calidad del Gobierno de Andalucía», quien se pronunció así, coincidiendo con la publicación de esta encuesta, con motivo del Día de Andalucía.

El portavoz parlamentario de PP-A defendió que «en esta legislatura Andalucía ha tenido un gobierno que ha gestionado». Martín reiteró la necesidad de un futuro gobierno andaluz con «respaldo amplio» al vincular ese apoyo a «estabilidad y que los ciudadanos tengan una seguridad», antes de apostar por «remar todos en la misma dirección».

Vox, en ascenso

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se mostró convencido de que Vox va a romper su techo en Castilla y León y Andalucía, y aseguró que su partido ya está disputando la segunda plaza al Partido Socialista, lo que indica que «el verdadero voto útil es el de Vox».

La encuesta elaborada por Gesop indica que Vox se encuentra con un 20% de estimación de voto y en una horquilla de parlamentarios entre 23 y 27.

En declaraciones a los medios de comunicación, Abascal afirmó en Guardo (Palencia) que, aunque es reacio a valorar encuestas, percibe una gran movilización en favor de su formación en actos celebrados en municipios castellanoleoneses como Guardo, Tordesillas o Burgos.

En su opinión, esa movilización en favor de la alternativa que representa Vox anticipa que «romperá el techo» que tenía en Castilla y León y crecerá igualmente en Andalucía.

«Esos datos, sobre todo el hecho de que Vox ya esté disputando la segunda plaza al Partido Socialista, indican que el verdadero voto útil es el de Vox», sostuvo, convencido de que muchos electores optarán por su partido si perciben la posibilidad de que se convierta en segunda fuerza política en algunas comunidades y en el conjunto de España.

Malas perspectivas para el PSOE

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, preguntada también por la encuesta de Prensa Ibérica, que da a Vox un empate técnico con el PSOE y estima que Juanma Moreno perderá la mayoría absoluta, minimizó los sondeos y se mostró convencida de que los progresistas «se levantarán» en las urnas contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para defender los servicios públicos.

«La derecha siempre quiere marcar un escenario electoral que se rige por el mismo principio, cuando estamos en el gobierno somos un gobierno ilegítimo y hemos llegado de forma espúrea a ocupar las instituciones y cuando estamos en la oposición siempre parece que nunca vamos a gobernar», aseguró la líder del PSOE-A».

Montero defendió que, desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, «el Gobierno ha trabajado para que Andalucía tenga menor desempleo y lo tiene, mayor capacidad de que los jóvenes encuentren unas oportunidades laborales y las tienen, pero lo que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, la vivienda, la sanidad, la educación y la dependencia son servicios que los ciudadanos ven claramente deteriorados».

«Así que salimos con toda la ilusión como siempre a ganar y a mover a la gente progresista», concluyó.

Según la encuesta de Prensa Ibérica, el PSOE obtendría su suelo histórico con un 20% de estimación de voto y entre 23 y 27 representantes en el Parlamento andaluz. Es decir, caería 3,8 puntos y se dejaría de tres a siete escaños respecto a las elecciones de 2022.

Maíllo apela a la movilización

También se manifestó sobre la encuesta de Gesop el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que sostiene que «la mayoría absoluta del Partido Popular se ha perdido» y apela a movilizar a la izquierda que se encuentra en la abstención, al considerar que esa será «la clave» para propiciar un cambio político en Andalucía.

Maíllo señaló que en los sondeos publicados «se detecta la realidad de que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta». «Creo que he visto tres encuestas en dos días; aquí se van a hacer muchas encuestas todos los días y lo único que puede interesar es el estado de ánimo que hay», afirmó el dirigente de IU.

En este sentido, defendió que el actual escenario demoscópico apunta a un cambio en la correlación de fuerzas en el Parlamento andaluz y subrayó que «la determinación» de su coalición pasa por activar al electorado progresista que no votó en los anteriores comicios autonómicos.

En este sentido, Maíllo insistió en que «la clave está en la movilización de quien ahora está en la abstención», al entender que el resultado electoral será consecuencia directa de la participación de quienes actualmente «no tienen el voto decidido».

A la izquierda del PSOE, los andaluces tendrán al menos tres papeletas por delante: IU-Sumar, Podemos y Adelante Andalucía. Una más que en 2022. La suma de las tres formaciones supone un incremento en el porcentaje de voto de 2,5 puntos hasta un 14,6% pero esto no se traducirá en un aumento significativo de los escaños. Si en estos momentos suman siete, la encuesta elaborada por Gesop concede de seis a nueve.