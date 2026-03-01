Un total de 41 turistas malagueños, atrapados entre Dubái e Israel tras los bombardeos

Un total de 41 viajeros malagueños no puede volver a sus casas, al estar cerrado el espacio aéreo por los bombardeos durante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona.

En Emiratos Árabes Unidos se encuentran la mayoría de afectados. Al grupo inicialmente conocido de 27 viajeros malagueños y entre los que hay procedentes de Vélez-Málaga, se suma un segundo grupo en esa misma ciudad de cuatro personas (dos de Torre del Mar, una mujer de Nerja y otra de la capital malagueña)

La agencia de Viajes Xamoni, de Vélez-Málaga, ha informado este domingo de que los 26 viajeros, entre los que hay vecinos de esta ciudad, y el guía del grupo se encuentran bien, "dentro de la situación que les ha tocado vivir", y que "desde el primer momento cuentan con seguimiento y asistencia permanente" por parte de su equipo y del operador turístico.

Imagen del bombardeo sufrido por Irán / Agencias

Atrapados en Israel

En Israel la situación es similar. Un grupo de 29 peregrinos españoles, coordinados desde Málaga, ha quedado atrapado en Jerusalén. De estos, seis son malagueños, quienes junto al resto del grupo, se encontraban en un viaje de siete días en Tierra Santa.

Según han explicado en una entrevista a Cadena Ser, tenían previsto volver a a España la mañana de este domingo, hasta que sus planes se vieron truncados cuando sonaron las alarmas que anunciaban los bombardeos. Desde ese momento, tal y como relatan en el citado medio, permanecen alojados en el hotel Ambassador de Jerusalén, a la espera de que se reabra el espacio aéreo.

Participación de Estados Unidos en el ataque contra el régimen iraní / agencias

Evacuación lo antes posible

La agencia de los atrapados en Dubai trabaja para garantizar el regreso en cuanto sea posible y mantiene contacto con el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, al que mantienen informado de cualquier novedad de la situación, por lo que están pendientes de que la situación del espacio aéreo se normalice para reubicarlos en el primer vuelo disponible y traerlos de vuelta a casa lo antes posible y han informado a la embajada de España en Emiratos Árabes Unidos de la situación y localización del grupo.

Por su parte, el regidor ha explicado que ha contactado con personal de la Subdelegación del Gobierno para interesarse por el grupo atrapado en Dubái y poder recabar alguna información.

Noticias relacionadas

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido por videoconferencia con todos los embajadores de la región de Oriente Medio para evaluar la situación tras los ataques a Irán, revisar cómo está la colonia de españoles y dar instrucciones para protegerlos.