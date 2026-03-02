La Aemet alerta de una nueva borrasca en Málaga: Regina trae lluvias y calima

La estabilidad duró poco. Las lluvias vuelven a Málaga esta semana con la llegada de una nueva borrasca: Regina. Se trata de la decimoséptima borrasca en apenas cinco meses, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Regina se descuelga sobre la provincia en forma de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). La Aemet prevé que se sitúe inicialmente en el golfo de Cádiz, se desplace hacia el sur este martes y, desde el miércoles, vuelva a ascender en latitud.

Este movimiento generará un pasillo entre las bajas presiones y un anticiclón sobre Europa, favoreciendo la entrada de vientos del este y sudeste cargados de humedad y polvo en suspensión. Es decir, lluvias vendrán acompañadas de calima.

Además, según apunta la Aemet "las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas y granizo, y no se descartan inundaciones puntuales en zonas bajas, especialmente en el sur y este peninsular".

Por otro lado, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros para el miércoles, con previsión de olas de hasta tres metros en toda la costa malagueña.

¿Serán lluvias fuertes en Málaga?

Por el momento, el episodio no apunta a ser extremo. Desde el Centro Meteorológico de Málaga insisten en que “no van a ser lluvias torrenciales” y que, en principio, no hay avisos activados por precipitaciones. Aun así, la evolución se sigue de cerca.

La inestabilidad podría prolongarse hasta el domingo e incluso más allá. De hecho, a partir del viernes podría formarse otra pequeña DANA, aunque todavía está por confirmar.

Aviso amarillo por fenómenos costero

Bajada de temperaturas: se notará más en el interior

Además del regreso de la lluvia, el cambio de patrón vendrá acompañado de un descenso térmico, especialmente tierra adentro. “La semana que viene las temperaturas bajan en el interior”, apuntan desde el Centro Meteorológico.

En la costa, sin embargo, el descenso será mucho menos perceptible. Se rondarán máximas de 17 y mínimas de 12.