La cadena de supermercados ecológicos Veritas crece en Málaga con una nueva tienda en Mijas

La cadena de supermercados Veritas, especializada en alimentación ecológica, sigue reforzando su presencia en Málaga. Tras la inauguración de sus dos primeros centros en Estepona en el año 2024, la compañía da un nuevo paso en su plan de expansión con la inauguración oficial de su tercer supermercado en la provincia, situado en el parque comercial Miramar de Mijas este próximo jueves, 5 de marzo.

Con este tercer punto de venta en la provincia de Málaga, Veritas cuenta ya con 95 supermercados (además de la tienda online), distribuidos en Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia, además de Andorra. Esta apertura llega pocos días después del estreno de otro supermercado en el corazón de A Coruña, el primero de este año. Con 24 años de trayectoria, Veritas aspira a superar los 100 supermercados durante este 2026.

El nuevo punto de venta tiene una superficie de 400 metros cuadrados, con una oferta de más de 6.000 productos con certificación ecológica. El establecimiento, que dispone de parking exterior gratuito compartido para sus clientes, tendrá un horario de atención al público de 9.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado.

Veritas ha impulsado la contratación de nueve personas para este centro, priorizando el empleo local. Asimismo, el supermercado mantendrá una apuesta "decidida" por el producto de proximidad y temporada, contando con proveedores locales de Alhaurín de la Torre, Marbella y la comarca de Axarquía.

"Veritas cree decididamente en un modelo ecológico, en el que todos los productos agrícolas están cultivados sin abono ni pesticidas de síntesis química. De hecho, toda la oferta de alimentos en Veritas cuenta con certificación ecológica, es sostenible y socialmente justa. Destacan especialmente las más de 550 referencias de marca propia, una combinación que apuesta por el sabor, la calidad y un precio muy competitivo", ha informado este lunes la cadena.

Como campaña de lanzamiento, Veritas ofrecerá un 30% de descuento en artículos seleccionados hasta el 25 de marzo, que se complementarán con otras promociones durante los primeros días de apertura, como por ejemplo el sorteo de un año de compra gratis.

Modelo de negocio de Veritas

La compañía cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de 122 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al año anterior y consolida su liderazgo en el sector ecológico especializado.

La tienda de Veritas en Estepona Paraiso, inaugurada en 2024. / L. O.

Además de su red de tiendas, el grupo opera a través de Veritas Food Service, abasteciendo a más de 3.500 centros entre colegios, hospitales y el sector de la restauración en toda España.

Sobre Veritas

Grupo Veritas, fundada en 2002 en Barcelona, elabora el pan, la bollería y los platos ecológicos listos para comer que vende en las tiendas. Desde su filial Veritas Food Service, el grupo distribuye a colectividades como colegios, hospitales y empresas, y en hoteles y restaurantes, en toda la Península y Baleares.

La compañía señala que es es pionera en la introducción de productos con certificado ecológico. Fue el primer supermercado europeo en conseguir la certificación B Corp en 2016, en reconocimiento a su compromiso con la salud de las personas y el planeta. Las empresas B Corp representan el modelo de empresa sostenible y regenerativa más avanzado del mundo.

"A diferencia de las compañías que sólo persiguen fines económicos, las B Corps incorporan altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal", ha explicado.