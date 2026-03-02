La caída de la natalidad deja más de mil matriculados menos en Infantil en Málaga

Málaga se queda sin niños. Aunque los últimos datos apuntan a un leve repunte de nacimientos, la tendencia continúa siendo preocupante y ya se deja notar en las aulas.

Según las cifras disponibles, 2025 cerró con 11.770 bebés nacidos, lo que supone 51 más que en 2024 y apenas 12 más que en 2023. Es decir, una mejora mínima que sitúa a 2025 como «la mejor cifra desde 2022», pero sin un cambio real de rumbo: en dos años el aumento total es de solo 63 nacimientos más.

La falta de nacimientos empieza a impactar de lleno en el sistema educativo / Álex Zea

Cifras de escolarización

La falta de nacimientos no solo agrava el saldo vegetativo negativo (más defunciones que nacimientos), sino que empieza a impactar de lleno en el sistema educativo. La bajada de la natalidad ha obligado a cerrar aulas de Infantil en Málaga y ha reducido las cifras de escolarización. Según los datos de la Delegación de Educación, los datos de matriculados en el segundo ciclo de Infantil (3, 4 y 5 años) son poco alentadores.

Este curso 2025/2026 se han matriculado 38.977 niños en el segundo ciclo de Infantil, lo que supone 1.234 menos que el curso pasado y 1.975 menos que en 2023/2024; una caída cercana al 5% en apenas dos años. Y el descenso se acelera: si en 2023/2024 había 40.952 alumnos, ahora son casi dos mil menos en comparación al curso 2025/2026.

Las aulas se quedan sin niños y eso ha obligado a la Junta de Andalucía no solo a cerrar 44 unidades de Infantil, sino también a reorganizar la planificación educativa.

Este curso 2025/2026 se han matriculado 38.977 niños en el segundo ciclo de Infantil / Álex Zea

Plazas vacantes

El próximo curso estará marcado por dos grandes claves: el alto número de plazas que han quedado vacantes y la entrada en vigor de una nueva ratio en Infantil de 3 años. Según los datos manejados por la administración educativa, este año no se han cubierto 221.000 plazas en Andalucía. De ellas, 95.476 han quedado vacantes en Primaria y 47.113 en Secundaria (ESO).

A este escenario se suma un cambio normativo que afecta al primer curso del segundo ciclo de Infantil (3 años): la reducción de la ratio máxima por aula. En concreto, el Decreto 21/2020, de 17 de febrero, establece que los centros sostenidos con fondos públicos —públicos y concertados— deberán pasar de 25 a 22 alumnos en las aulas de 3 años, es decir, tres niños menos por clase. La Consejería de Educación sostiene que esta ratio «ya es una realidad» en casi la mitad de los centros andaluces.

Este curso está marcado por el alto número de plazas que han quedado vacantes / Álex Zea

En cambio, en Infantil de 4 y 5 años y en Primaria se mantiene el máximo general de 25 alumnos por aula. Por último, la Junta intenta compensar parte del cierre de unidades con un refuerzo en la atención a la diversidad: el ajuste de aulas se acompaña de la creación de 38 unidades en los colegios de Málaga destinadas a alumnado con necesidades específicas.

Escolarización

Del 1 al 31 de marzo arranca en Andalucía el proceso de escolarización para el curso 2026/2027, un trámite clave para las familias que necesitan solicitar plaza en Infantil (2º ciclo), Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados). El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante un mes y se cerrará el 31 de marzo.

En el caso de la provincia de Málaga, el procedimiento se desarrollará en 580 centros que se ajustan a la normativa vigente para este proceso. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destacado, además, la cifra con la que arranca la campaña: para el alumnado de 3 años que se incorpora por primera vez al sistema educativo, Málaga contará con 14.674 plazas de nuevo ingreso. La oferta total prevista para el próximo curso en la provincia, sumando todas las enseñanzas sostenidas con fondos públicos, asciende a 262.069 plazas.