Colectivos, expertos y vecinos apoyan la continuidad de los Astilleros Nereo

El pasado sábado, Día de Andalucía, los Astilleros Nereo de Pedregalejo acogieron un acto reivindicativo en su defensa, en el que participaron unas 70 personas, según fuentes de los astilleros.

Entre los colectivos participantes, la Asociación de Vecinos Baños del Carmen, el Real Club Mediterráneo, así como los clubes de remo IES El Palo, La Espaílla, Pedregalejo y Nuestra Señora de los Remedios.

También acudieron afectados por los apartamentos turísticos que se construyen en la Torre de San Telmo, miembros de la asociación Asana de Sevilla y Soldecocos de Cádiz, además de profesores y catedráticos de la UMA, informan las mismas fuentes.

Durante el acto, que incluyó una moraga de sardinas en el patio de los astilleros, el catedrático de Geografía de la Universidad de Málaga, Matías Mérida, leyó un manifiesto firmado por Julián Sobrino, presidente de la Asociación de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública de Andalucía ‘Fabricando el Sur’, además de miembro de la junta directiva de TICCIH-España, el Comité Internacional para la conservación y defensa del Patrimonio Industrial.

Otra vista del acto reivindicativo a favor de Astilleros Nereo el Día de Andalucía. / La Opinión

El manifiesto recalca que los Astilleros Nereo representan «algo que hoy es urgente defender: la continuidad entre tradición e innovación».

A su vez, reivindica los astilleros como «un enclave de justicia patrimonial (...) porque durante demasiado tiempo el patrimonio marítimo ha sido considerado menor frente a los relatos monumentales».» Por todo ello, considera de justicia proteger los astilleros «porque proteger Nereo es proteger un ecosistema cultural que integra mar, playa, barrio y comunidad».

«Málaga, Andalucía y el mundo deben sentirse orgullosos de que exista un lugar donde todavía se construyen embarcaciones tradicionales con rigor técnico y compromiso cultural (...) Donde el mar no es solo paisaje turístico sino espacio de trabajo, de conocimiento y de dignidad», subraya.

Dos protestas vecinales

El acto del Día de Andalucía tiene lugar después de dos concentraciones de protesta, convocadas por la Asociación de Vecinos de Pedregalejo en diciembre y febrero, contra el proyecto de muelle transitable propuesto por Nereo para evitar su retranqueo con el proyecto de paseo marítimo.

Protesta vecinal ante Astilleros Nereo el pasado diciembre. / A.V.

Los vecinos se concentraron en la plaza del Varadero, un espacio que Nereo considera dentro de su concesión y, por tanto, según los astilleros, las obras actuales del paseo marítimo de Pedregalejo estarían invadiendo su espacio concesional, algo también criticaro por el grupo municipal Vox, por lo que los astilleros denunciaron ante la Junta.

Respuesta de la Junta

Fuentes de la Junta de Andalucía declararon a La Opinión que las obras del paseo marítimo de Pedregalejo cuentan con dos informes favorables de Costas de 2022 y 2024.

Detalle del proyecto de paseo marítimo de Pedregalejo, en la parte que linda con Astilleros Nereo. / La Opinión

Además, delimitaron la concesión administrativa de los astilleros al informar de que «en el caso de la plaza, ésta no está dentro de la concesión de la Carpintería de Nereo, que solo comprende la superficie del edificio». En este sentido, subrayaron que antes de las obras, «el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía comprobaron de forma conjunta la compatibilidad de las mismas con la actividad de Nereo».

Según las fuentes autonómicas, «el paseo marítimo es objeto del trámite concesional y la plaza del paseo marítimo».

Por último, indicaron que en la plaza del Varadero «no debe haber barcas ni troncos depositados más de 24 horas, de acuerdo a la ley».