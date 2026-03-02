El conflicto en Oriente Medio cancela los vuelos de Málaga con el Golfo

Viajar a Asia u Oriente Medio desde Málaga —o prácticamente desde cualquier punto del mundo— es ahora mismo imposible. El conflicto en Irán y Jordania, tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos, continúa su escalada, dejando ya cientos de muertos y un tráfico aéreo paralizado.

De hecho, más de una treintena de turistas malagueños permanecen atrapados en Dubái sin posibilidad de regresar.

Los viajeros que tenían previsto volar a Oriente Medio o Asia, con escala en alguna ciudad árabe, tampoco podrán hacerlo. Por ahora, la red de aeropuertos de Aena ha cancelado 32 vuelos programados en sus conexiones con Oriente, afectando a rutas con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania y Qatar, según ha confirmado el gestor aeroportuario a Europa Press.

Esta interrupción del tráfico aéreo responde al cierre por tercer día consecutivo de los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, así como los de Doha en Qatar y Manama en Bahréin.

El impacto global es masivo, teniendo en cuenta que las tres grandes aerolíneas del Golfo -Qatar, Emirates y Etihad- transportan habitualmente a unas 90.000 personas al día, cifra que podría duplicarse al sumar al resto de operadores internacionales.

Situación en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol

En el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la situación es de parálisis técnica: había dos vuelos programados y ninguno ha podido operar.

Por su parte, Qatar Airways, aerolínea que opera tres vuelos semanales entre la Costa del Sol y Doha, ha anunciado la suspensión temporal de todas sus operaciones debido al cierre del espacio aéreo.

La incertidumbre en Oriente Medio ha provocado que la mayoría de las compañías aéreas que operan desde la costa malagueña hayan decidido suspender la venta de billetes a la zona, una medida que, al menos por ahora, se mantendrá vigente hasta el próximo miércoles.

Más vuelos cancelados

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se sitúa como el punto más afectado de la red nacional con 20 vuelos programados para la jornada. De esta cifra, ya se han confirmado 16 operaciones canceladas y ninguna ha logrado operar hasta el momento, reflejando el bloqueo casi total de las rutas que enlazan la capital catalana con los grandes 'hubs' de la zona en conflicto.

Por su parte, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas mantiene 10 vuelos programados en su cronograma oficial. No obstante, las autoridades aeroportuarias ya han contabilizado una operación cancelada y ninguna operada hasta el momento, mientras el sector permanece atento a la evolución de las restricciones en los espacios aéreos de Dubái, Doha y Abu Dabi.

La operatividad en los aeródromos españoles se encuentra bajo mínimos debido a la crisis desatada por el ataque iraní en la región del Golfo Pérsico, que ha obligado al cierre de los principales centros de conexión internacionales.