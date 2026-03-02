Economía
La Costa del Sol amplía su liderazgo en la vertiente del turismo deportivo
La puesta de largo del Rafa Nadal Tennis Center en el hotel Don Carlos de Marbella incluirá este año dos torneos del ITF World Tennis Masters Tour
La Costa del Sol es líder nacional en la vertiente del turismo deportivo. Lo certifican los números que periódicamente facilitan organismos estatales tanto públicos como privados. Una de las claves que avalan su privilegiada situación es la consolidada concentración de instalaciones dedicadas al golf, de campos de fútbol aptos para concentraciones fuera de temporada o de recintos en los que practicar atletismo o natación en cualquier época del año. No obstante, la apertura en Marbella del primer Rafa Nadal Tennis Center fuera de Baleares y sin abandonar España es un privilegio que no hace más que ampliar la brecha entre Málaga y el resto de destinos europeos.
Los responsables de Turismo-Costa del Sol recuerdan además la importancia del turismo náutico en un litoral malagueño que alberga entidades históricas como el Real Club Mediterráneo o el Real Club El Candado. Alegan que el crecimiento del segmento del turismo deportivo es muy superior al de otros ya maduros. E inciden en que eventos deportivos como los que este año se celebrarán en las siete pistas de tierra batida abanderadas por Nadal son claves para «exportar la marca Málaga».
Así aluden a las propias palabras que pronunciaba el campeonísimo español, una de las leyendas del deporte mundial durante lo que va de siglo: «Estoy muy feliz de que anunciemos oficialmente el nacimiento de un nuevo Rafa Nadal Tennis Center en Marbella, ya que consolida el proyecto de expansión de nuestra metodología también dentro de España. Estoy seguro de que los aficionados al deporte disfrutarán mucho de nuestros programas y de estas magníficas instalaciones», manifestó.
Y es que en muy pocas semanas arrancará el primero de los dos torneos oficiales que este año hay previstos en las instalaciones recién abiertas en el histórico hotel Don Carlos del municipio marbellí. El primero de los campeonatos del ITF World Tennis Masters Tour 2026 se desarrollará del 6 al 12 de abril, mientras que del 21 al 27 de septiembre habrá una nueva parada a la que están invitados a participar tanto profesionales como aficionados.
En Málaga, el segmento del turismo deportivo ha pasado en poco más de tres años a duplicar su peso específico dentro de la economía provincial. De hecho, la cifra de 600.000 visitantes ha dado un salto a los más de 1,1 millones actuales. El constante aumento de la conectividad aérea con la Costa del Sol es clave, como alegan la mayoría de esos usuarios.
Inversiones millonarias
El nuevo espacio tenístico con la firma de Nadal en el hotel Don Carlos, auténtico emblema de la hostería de lujo costasoleña, puesto que sus orígenes se remontan a finales de la década de los años 60, se enmarca en una reforma integral del establecimiento con una inversión de unos 50 millones de euros.
Bajo el diseño del interiorista Jaime Beriestain se han renovado las más de 300 habitaciones, sus numerosos espacios gastronómicos, esos más de 20.000 metros cuadrados de jardines tropicales y un moderno spa, que constituye todo un descubrimiento para el visitante, como destaca el director del Don Carlos, Jorge Manzur.
La provincia malagueña y sus cada vez más competitivos recintos turísticos y polideportivos está muy presente a la hora de analizar cómo España ha incrementado en un 50% la tasa de turistas deportivos respecto a los números anteriores a la pandemia. En aquel momento, este segmento aportaba un 8% al total de visitantes. Eran casi 10 millones de turistas anuales con un volumen de negocio de unos 120 millones de euros en ingresos.
En aquel momento, además, ya optaba uno de cada tres turistas de este segmento por reservar estancias en la comunidad autónoma andaluza. Y es que las condiciones meteorológicas suaves durante la mayor parte del calendario anual y una puerta de entrada, con máxima conectividad internacional, como es el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, constituyen un elemento imbatible respecto a otros destinos españoles.
Así lo recogen los informes que sobre el denominado Sport Destination y el turismo de experiencias ofrece el propio organismo supramunicipal Turismo Costa del Sol, dependiente de la Diputación, en todas y cada una de las ferias internacionales a las que acude.
