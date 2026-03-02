Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atrapados en Abu DabiVuelos a Oriente MedioCierre de aulas en MálagaMenos jóvenes en MálagaPlanta de hidrógenoBalneario en MálagaClasificación del Málaga CFDIRECTO | Conflicto Irán
instagramlinkedin

Denuncia

“No existe Enfermería en 12 meses”: el Colegio de Enfermería de Málaga alerta de anuncios falsos en redes

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga denuncia la difusión en redes de anuncios que prometen “Enfermería en 12 meses”. Recuerda que para ejercer se exige Grado universitario y colegiación

Colegio Oficial de Enfermería de Málaga alerta sobre anuncios falsos de “Enfermería en 12 meses”

Colegio Oficial de Enfermería de Málaga alerta sobre anuncios falsos de “Enfermería en 12 meses” / Eduardo Briones

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha lanzado una advertencia pública ante la proliferación en redes sociales de anuncios que aseguran que es posible “estudiar Enfermería en 12 meses”. La institución denuncia que se trata de una información falsa y engañosa, ya que ningún curso de un año habilita para ejercer como enfermera o enfermero en España.

La Enfermería es una profesión sanitaria regulada y, para ejercer legalmente, es obligatorio contar con el Grado universitario en Enfermería, una titulación de cuatro años (240 créditos ECTS), además de la colegiación correspondiente. El Colegio recuerda que cualquier vía formativa que no cumpla estos requisitos no capacita para ejercer la profesión.

No se puede estudiar Enfermería en 12 meses en España: para ejercer es obligatorio el Grado universitario en Enfermería (4 años) y estar colegiado

Qué hay detrás de los anuncios de “Enfermería en 12 meses”

Según explica la entidad, muchas de estas campañas publicitarias juegan con el equívoco: lo que se presenta como “Enfermería en 12 meses” suele corresponder en realidad al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), una formación profesional distinta. “Ambas figuras son necesarias en el sistema sanitario, pero no son equivalentes ni sustituibles: cambian la formación, las competencias y las responsabilidades”, subrayan.

El presidente del Colegio, José Miguel Carrasco, ha sido contundente: “No vamos a permitir que se trivialice una profesión sanitaria que requiere cuatro años de formación universitaria, prácticas clínicas regladas y una capacitación científica y técnica de alto nivel. Prometer que se puede ser enfermera en 12 meses es desinformar”. Además, advierte del impacto que puede tener en quienes buscan orientar su futuro: “Estamos hablando de jóvenes que pueden tomar decisiones académicas y profesionales basadas en mensajes confusos. Nuestra obligación es proteger tanto a la ciudadanía como a quienes desean incorporarse a la profesión”.

Noticias relacionadas y más

Qué se necesita para ejercer como enfermera o enfermero en España

El Colegio recuerda que para ejercer como enfermera o enfermero en España es obligatorio tener el Grado en Enfermería, estar colegiado, cumplir el Código Ético y Deontológico y contar con seguro de responsabilidad civil. La institución asegura que seguirá vigilante ante cualquier intento de banalizar o distorsionar el acceso a una profesión “esencial para la salud pública”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
  2. El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
  3. ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?
  4. Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
  5. Park&ride a la malagueña: así se proyecta la red de aparcamientos disuasorios en los accesos a la capital
  6. La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes
  7. Aviso de la Aemet en Málaga: la fecha exacta en la que llega una DANA a la provincia
  8. Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga

“No existe Enfermería en 12 meses”: el Colegio de Enfermería de Málaga alerta de anuncios falsos en redes

“No existe Enfermería en 12 meses”: el Colegio de Enfermería de Málaga alerta de anuncios falsos en redes

Málaga impulsa 16 alojamientos en alquiler para mayores en Portada Alta

Málaga impulsa 16 alojamientos en alquiler para mayores en Portada Alta

La Aemet alerta de una nueva borrasca en Málaga: Regina trae lluvias y calima

La Aemet alerta de una nueva borrasca en Málaga: Regina trae lluvias y calima

Málaga lidera el crecimiento empresarial y de ventas en España pero sigue en el furgón de cola de la productividad

Málaga lidera el crecimiento empresarial y de ventas en España pero sigue en el furgón de cola de la productividad

Dos hospitales de Málaga, entre los 50 mejores de España según la revista ‘Newsweek’

Dos hospitales de Málaga, entre los 50 mejores de España según la revista ‘Newsweek’

El Oceanográfico concluye dos campañas para estudiar montes submarinos del mar de Alborán y el Estrecho Oriental

El Oceanográfico concluye dos campañas para estudiar montes submarinos del mar de Alborán y el Estrecho Oriental

El pueblo mágico de Málaga que debes visitar si te gustan las rutas al aire libre: Comares triunfa con sus senderos y paisajes naturales

El pueblo mágico de Málaga que debes visitar si te gustan las rutas al aire libre: Comares triunfa con sus senderos y paisajes naturales

La Malaca romana sale a flote bajo el Thyssen: una joya enterrada durante siglos ve la luz en Pozos Dulces

La Malaca romana sale a flote bajo el Thyssen: una joya enterrada durante siglos ve la luz en Pozos Dulces
Tracking Pixel Contents