Denuncia
“No existe Enfermería en 12 meses”: el Colegio de Enfermería de Málaga alerta de anuncios falsos en redes
El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga denuncia la difusión en redes de anuncios que prometen “Enfermería en 12 meses”. Recuerda que para ejercer se exige Grado universitario y colegiación
El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha lanzado una advertencia pública ante la proliferación en redes sociales de anuncios que aseguran que es posible “estudiar Enfermería en 12 meses”. La institución denuncia que se trata de una información falsa y engañosa, ya que ningún curso de un año habilita para ejercer como enfermera o enfermero en España.
La Enfermería es una profesión sanitaria regulada y, para ejercer legalmente, es obligatorio contar con el Grado universitario en Enfermería, una titulación de cuatro años (240 créditos ECTS), además de la colegiación correspondiente. El Colegio recuerda que cualquier vía formativa que no cumpla estos requisitos no capacita para ejercer la profesión.
No se puede estudiar Enfermería en 12 meses en España: para ejercer es obligatorio el Grado universitario en Enfermería (4 años) y estar colegiado
Qué hay detrás de los anuncios de “Enfermería en 12 meses”
Según explica la entidad, muchas de estas campañas publicitarias juegan con el equívoco: lo que se presenta como “Enfermería en 12 meses” suele corresponder en realidad al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), una formación profesional distinta. “Ambas figuras son necesarias en el sistema sanitario, pero no son equivalentes ni sustituibles: cambian la formación, las competencias y las responsabilidades”, subrayan.
El presidente del Colegio, José Miguel Carrasco, ha sido contundente: “No vamos a permitir que se trivialice una profesión sanitaria que requiere cuatro años de formación universitaria, prácticas clínicas regladas y una capacitación científica y técnica de alto nivel. Prometer que se puede ser enfermera en 12 meses es desinformar”. Además, advierte del impacto que puede tener en quienes buscan orientar su futuro: “Estamos hablando de jóvenes que pueden tomar decisiones académicas y profesionales basadas en mensajes confusos. Nuestra obligación es proteger tanto a la ciudadanía como a quienes desean incorporarse a la profesión”.
Qué se necesita para ejercer como enfermera o enfermero en España
El Colegio recuerda que para ejercer como enfermera o enfermero en España es obligatorio tener el Grado en Enfermería, estar colegiado, cumplir el Código Ético y Deontológico y contar con seguro de responsabilidad civil. La institución asegura que seguirá vigilante ante cualquier intento de banalizar o distorsionar el acceso a una profesión “esencial para la salud pública”.
