¿Por qué no se explotaron las minas de platino de Ronda?

Varios días después de la publicación en estas páginas de La Opinión (13 de octubre de 2025) del artículo titulado ‘Domingo Orueta y Duarte y el platino de Ronda’, complemento de uno anterior sobre el enfado de un ministro del Gobierno de España en 1970 al ser preguntado sobre los yacimientos de platino en el lugar citado (la visita ministerial a Málaga que terminó en bronca y el enigma del platino en Ronda, 6 de octubre de 2025), un señor, don Antón Ozomek Fernández, consultor territorial especializado en geomarqueting, hizo llegar a Alfonso Vázquez a la redacción del periódico cuatro fotocopias de cuatro valiosísimos documentos referidos al tema que abordé por pura casualidad y que sentó muy mal al ministro del Gobierno de entonces, como digo 1970.

Agradezco el envío que me permite ampliar la información que voy recopilando sobre el platino de Ronda, una historia inconclusa que podría tener un fin inesperado.

Las cuatro fotocopias tienen origen y fecha: Madrid Científico (1915), La España Productora (26 de noviembre de 1915), Madrid Científico (5 de enero de 1920) y El Financiero (16 de Marzo de 1923).

El descubridor

Domingo de Orueta nació en Málaga en 1862 y murió en Madrid en 1926. Fue un destacado hombre de ciencia: a los 18 años fue admitido como miembro de la Sociedad Malagueña de Ciencias, cursó en Madrid la carrera de Ingeniero de Minas con el número uno de su promoción, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, geólogo…

Perspectivas mineras

Vuelvo a los documentos. Uno de ellos hace referencia a dos Reales Órdenes.

Reproduzco un párrafo que alude al primer conocimiento del ministro de Fomento del año 1915: «Informado el Ministro de Fomento, a quien visita una Comisión del Instituto de Ingenieros Civiles, hablándole del asunto de la importancia de las manifestaciones hechas en la conferencia del señor Orueta, que ha dado con fechas 4 y 6 de corriente, dos Reales órdenes encaminadas a preparar la acción del Estado en el sentido indicado por dicho ingeniero».

En la primera Real Orden se hace referencia al presupuesto para llevar a cabo las investigaciones para comprobar la existencia de platino, y en la segunda, la suspensión de admisión de posibles explotaciones mineras en la zona.

Está claro que el Gobierno de España de entonces - 1915 - se interesó por el platino.

Que lo explote el Estado

En un detallado trabajo publicado el 26 de noviembre de 1915, en el que se recogen datos sobre el yacimiento, cotejando la riqueza de los yacimientos de los Urales (en la actualidad, los primeros del mundo en la obtención de platino) y los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por Orueta, aparece el siguiente párrafo referido a los yacimientos rusos: «Un cuarto de gramo por metro cúbico y en Ronda dos gramos por cada una de dichas unidades».

Todos los trabajos realizados por el ingeniero malagueño los hizo el descubridor a su cargo y los ofreció a empresas nacionales y extranjeras para que emprendieran tan provechosa explotación: «primero ha querido presentar su obra investigadora al Instituto de Ingenieros Civiles y al Estado español, ofrecérsela por completo para que él sea quien explote esos riquísimos yacimientos puesto que él - el Estado español - es a quien entiende que pertenece».

El artículo termina: «A las Cortes se ha pedido el crédito necesario para los gastos que se originen».

Un paso más

El 15 de enero de 1920, según la información recogida por Madrid Científico, se dieron por finalizados los trabajos de reconocimiento a cargo de la comisión que presidía Domingo de Orueta.

El Ministerio de Fomento dio por terminado el proceso, una vez comprobada la existencia de los yacimientos explotables del platino de Ronda. De la extensa zona que en 1916 se había marcado, «se señalan ahora determinadas porciones de terreno que se consideran abarcan los aluviones platiníferos que pueden ser beneficiables cuando se normalicen las circunstancias mundiales de la industria».

Se señalan las zonas que corresponden a los yacimientos de platino que son los cursos de los ríos Verde, Guadaira y Guadiaro. Las hectáreas reservadas son 516 de río Verde, 378 del río Guadaira y 1470 del río Guadiaro.

Estas informaciones vienen a demostrar que el Gobierno de entonces (en 1920 gobernaba el rey Alfonso XIII con Eduardo Dato como presidente de Gobierno) apoyaba el proyecto, pero… Eduardo Dato fue asesinado, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado, Alfonso XIII dejó de reinar, se implantó la 2ª República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco, la Transición… hasta el día que escribo estas líneas, el 30 de octubre de 2025.

¿Adónde fue a parar el proyecto?

El Financiero publicó el 10 de marzo de 1923 el siguiente suelto que reproduzco completo. El título de la noticia es ‘Las minas de platino en la Serranía de Ronda’: «Hace algún tiempo, el ingeniero Sr. Orueta denunció la existencia de mineral de platino en la serranía de Ronda. El resultado de las investigaciones practicadas ha sido la determinación de varios núcleos extensos de roca volcánica peridotítica, análoga a la existente en los Urales, donde se encuentran los más importantes yacimientos de platino del mundo. Confirmada la suposición por repetidos análisis del terreno, cabe suponer que existe en aquel lugar una gran riqueza del citado metal, descubierta cuando precisamente comienza a agotarse en Rusia».

«En los taladros realizados se ha llegado a obtener de dos a tres gramos de metal por metro cúbico de tierra, cuando el beneficio corriente en Rusia era de 20 a 25 centígramos por metro cúbico».

El 15 de enero de 1926 (ahora se cumple un siglo), el insigne ingeniero de minas y geólogo, y malagueño de nacimiento, don Domingo de Orueta y Duarte, falleció en Madrid sin ver realizada su obra. No sé si tuvo descendencia ni adonde fue a parar todo su legado.

Por deducción, supongo - es una opinión personal - que el proyecto del Gobierno de España de llevar a cabo la explotación de las minas de platino de Ronda estaba aprobado pendiente de la adjudicación de las obras. Posiblemente, por razones de estado - la situación en España no era la más propicia para ocuparse de unas obras públicas - el asunto quedó a la espera y no se llevó a cabo por las razones apuntadas: varios cambios de la gobernanza del país.

Lo más probable es que el proyecto quedara sobre la mesa y fuera archivado para mejor momento, momento que no se produjo por los cambios apuntados.

Me atrevo a pensar que todo el proyecto se encuentra en los archivos del Ministerio de Fomento, esos sótanos kilométricos en los que se archivan millones de papeles de obras realizadas y de las no llevadas a cabo.

La situación de España cuando el Ministerio de Fomento iba a llevar a cabo los trabajos encaminados a explotar los yacimientos (los datos recogidos revelan que estaba todo acordado) no era muy clara y en los gobiernos hubo cambios de ideas y ministros. Existe una laguna informativa entre el acuerdo del Gobierno en 1915 y el día de hoy. Al menos no he encontrado ninguna noticia en ningún periódico de la época. Es posible que haya más de una. No lo sé.

¿Están en el archivo de Fomento todos los resultados de las investigaciones y presupuesto para explotar los yacimientos? Presumo que están envejeciendo en los archivos dando por cerrado un proyecto que estuvo a punto de llevarse a cabo. Un siglo después es posible recuperar lo que por razones diversas se dejó, o nadie se interesó en llevarlo a cabo.

Brindo a mis compañeros de profesión la oportunidad de investigar esta historia interminable del platino no extraído de nuestra provincia. Ronda depende de la Junta de Andalucía y es la que puede remover el pasado, bien es verdad que lo que está bajo tierra, sobre todo en el caso de la mineralogía, es de dependencia estatal, un contrasentido porque cuando arde un bosque la comunidad es la responsable, y cuando se descubre una mina de cobre - en el caso que nos ocupa, platino - las competencias son del Estado. Lo importante, ahora, es conocer todo lo que quedó en el aire - en sótanos del Ministerio de Fomento - y hacer realidad el sueño de un joven que fue admitido como socio la Academia Malagueña de Ciencias, heredera de la antigua Sociedad, y que descubrió los yacimientos que están a la espera de que alguien - o entidad pública - haga suya esa posibilidad.

Nota de la Opinión

Por expreso deseo de la familia de Guillermo Jiménez Smerdou, fallecido el pasado 28 de enero, La Opinión de Málaga publicará las próximas semanas las colaboraciones que dejó pendientes nuestro ejemplar e inolvidable compañero. Esta es la quinta de ocho. Va por él.