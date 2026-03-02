La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga

La baja natalidad vuelve a dejar su huella en las aulas malagueñas. Con el proceso de escolarización del curso 2026-2027 en marcha en Andalucía —del 1 al 31 de marzo—, Málaga afronta un nuevo mapa educativo condicionado por la caída de nacimientos, que obligará a reorganizar unidades en numerosos centros.

El recorte se notará sobre todo en Infantil y Primaria, etapas donde se concentran la mayoría de supresiones de aulas por falta de alumnado. La planificación, no obstante, busca amortiguar el impacto con la creación de unidades ligadas a necesidades específicas y con ajustes al alza en municipios que siguen ganando población y registran mayor demanda escolar.

La Junta crea 38 nuevas unidades en Málaga / efe

Saldo negativo

Según los datos de la Junta de Andalucía, publicados en el BOJA, el curso escolar en Málaga capital y provincia deja un saldo negativo: se pierden 44 aulas, pero se crean 38 nuevas unidades. La planificación educativa en Málaga para el próximo curso viene marcada, además, por un segundo factor: el refuerzo de recursos destinados a la atención a la diversidad, especialmente en Educación Especial, que gana peso en el reparto de nuevas unidades.

En Málaga capital, el ajuste se traduce en la supresión de numerosas aulas de Infantil y Primaria. En Infantil pierden unidades centros como el CEIP Ciudad de Jaén, Los Prados, Arturo Reyes, Doctor Gálvez Moll, Ángel Ganivet, Domingo Lozano, Clara Campoamor, Ramón del Valle Inclán, Rafael Alberti, Neill, EI Tiro de Pichón, además de Rectora Adelaida de la Calle, Profesor Tierno Galván, Eduardo Ocón, Miguel Hernández y Victoria Kent.

Se aprecia una brecha entre la Costa del Sol, con zonas de expansión, y el interior, donde el ajuste es más visible / EP

En Primaria, el recorte afecta a colegios como el CEIP Cayetano Bolívar, Miguel de Cervantes, Luis Buñuel, Miraflores de los Ángeles, María Zambrano, García Lorca, Pablo Ruiz Picasso, San José de Calasanz, Los Ángeles, El Torcal, Hans Christian Andersen y Julio Caro Baroja.

Frente a esa tendencia, la capital también suma recursos ligados a la inclusión. Se crean nuevas unidades de Educación Especial o de apoyo a la integración en el CEIP José Calderón, Francisco Quevedo, Manuel Fernández (Audición y Lenguaje), Ciudad de Popayán, Lex Flavia Malacitana (específica) y Blas Infante, que además incorpora refuerzo en Primaria. Y, pese al contexto general, varios centros aumentan aulas de Primaria, como Nuestra Señora de la Luz, Ramón Simonet, Cerro Coronado, Bergamín, Carmen de Burgos, Los Guindos, Tartessos, Pablo Neruda y Almudena Grandes.

Ajustes en el interior

En el conjunto de la provincia de Málaga, el comportamiento es desigual y se aprecia una brecha entre la Costa del Sol, con zonas de expansión, y el interior, donde el ajuste es más visible. Estepona destaca por la creación de nuevas unidades, con aperturas de Primaria en el CEIP Isdabe del Mar, Santo Tomás de Aquino, Federico García Lorca y Sierra Bermeja, además de que la EI Gloria Fuertes suma dos unidades de Infantil.

En el interior y la Axarquía, Vélez-Málaga muestra cierto dinamismo con nuevas unidades / álex Zea

Mijas también gana aulas en el CEIP Indira Gandhi (Primaria) y el CEIP San Sebastián (Infantil), aunque pierde unidades en Las Lagunas, en el CEIP El Albero y el CEIP Los Campanales. En Marbella, en cambio, el recorte es más amplio: pierden unidades el CEIP Pinolivo, Santa Teresa, Hermanos Gil Muñiz, Rafael Fernández-Mayoralas, Vicente Aleixandre, Miguel de Cervantes, Valdeolletas y Juan Ramón Jiménez, aunque como contrapunto el CEIP Mario Vargas Llosa y el CEIP Miguel Hernández ganan Primaria. Benalmádena también registra pérdidas en el CEIP El Tomillar, el CEIP Mariana Pineda y la EI El Panal.

En el interior y la Axarquía, Vélez-Málaga muestra dinamismo con nuevas unidades en el CEIP San Faustino (Infantil), Ntra. Sra. de los Remedios y El Romeral, además de la creación de 1º de ESO en el CEIP Vicente Aleixandre, una medida poco habitual en colegios. El CPR Torrejaral suma también un aula de Primaria. En Antequera, se pierden unidades en el CEIP León Motta e Infante Don Fernando, mientras que el CEIP Reina Sofía gana un aula de Educación Especial específica. En Ronda, el CEIP Ntra. Sra. de la Paz incorpora una unidad de Infantil, mientras que el CEIP Virgen de la Cabeza pierde una de Primaria.

Entre los movimientos más llamativos figura la creación de unidades de ESO en colegios en Canillas de Aceituno (CEIP Virgen de la Cabeza), Montejaque (CEIP Virgen de la Concepción) y Vélez-Málaga (CEIP Vicente Aleixandre), con el objetivo de reforzar la oferta obligatoria en estas zonas. Además, la escuela rural recibe un impulso en varios centros que ganan unidades, como el CPR Almazara (Jubrique), el CPR Valle del Guadiaro (Cortes de la Frontera), el CPR Almijara (Sayalonga) y el CEIP Ntra. Sra. del Rosario (Benaoján).