Conflicto en Oriente Próximo | Una familia de Málaga y un grupo de sacerdotes volará a Madrid tras quedar atrapados en Jerusalén

Una familia de Málaga y un grupo de sacerdotes de Almería y que habían quedado atrapados en Jerusalén tras el estallido del conflicto bélico desencadenado por el ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel han llegado a El Cairo (Egipto) después de doce horas de viaje en autobús atravesando Israel. Está previsto que este martes tomen un vuelo con destino a Madrid para regresar a España.

Así lo ha explicado uno de los sacerdotes José María Sánchez García, en un vídeo difundido en redes sociales, consultado por Europa Press, en el que ha detallado que han ido modificando los itinerarios sobre la marcha para alcanzar la capital egipcia, eligiendo carreteras que ofrecieran mayores garantías de seguridad y evitando posibles zonas de riesgo.

Según ha precisado, tanto el grupo de sacerdotes como la familia malagueña, con la que compartían alojamiento en Tierra Santa y en Getsemaní, han llegado a El Cairo "sanos y salvos" y confían en poder volar este martes a Madrid.

Asimismo, el párroco ha agradecido las numerosas muestras de apoyo y preocupación recibidas y ha asegurado que, aunque están cansados tras el viaje, se sienten aliviados y esperanzados en que, "si Dios quiere, este martes estaremos en España". También ha pedido a todas las personas que han seguido su situación que permanezcan "tranquilas".