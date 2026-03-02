Tiempo en Málaga
Granizo y calima: la Aemet activa las alertas en Málaga ante la borrasca Regina
Este temporal provocará una DANA en la provincia, que se dejará notar desde el miércoles hasta el domingo
La tregua fue breve. Las lluvias regresan a Málaga esta semana con la llegada de una nueva borrasca, Regina, la decimoséptima en apenas cinco meses, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El sistema se descolgará sobre la provincia en forma de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). La Aemet prevé que se sitúe primero en el golfo de Cádiz, que este martes se desplace hacia el sureste y que, a partir del miércoles, vuelva a ganar latitud.
Este vaivén abrirá un "pasillo" entre las bajas presiones y un anticiclón sobre Europa, favoreciendo la entrada de vientos de este y sureste cargados de humedad y polvo en suspensión. En otras palabras: la lluvia llegará acompañada de calima y también de granizo.
Regina ha oblogado a la Aemet ha activar la alerta amarilla por lluvias en la Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía. La alarma estará desde las 08:00 a las 18:00 horas del miércoles, donde se esperan lluvias y granizo. Agua que acumulará hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Además, según apunta la Aemet "las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas y granizo, y no se descartan inundaciones puntuales en zonas bajas, especialmente en el sur y este peninsular".
Por otro lado, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros para el miércoles, con previsión de olas de hasta tres metros en toda la costa malagueña.
¿Serán lluvias fuertes en Málaga?
Por el momento, el episodio no apunta a ser extremo. Desde el Centro Meteorológico de Málaga insisten en que “no van a ser lluvias torrenciales” y que, en principio, no hay avisos activados por precipitaciones. Aun así, la evolución se sigue de cerca.
La inestabilidad podría prolongarse hasta el domingo e incluso más allá. De hecho, a partir del viernes podría formarse otra pequeña DANA, aunque todavía está por confirmar.
Bajada de temperaturas
Además del regreso de la lluvia, el cambio de patrón vendrá acompañado de un descenso térmico, especialmente tierra adentro. “La semana que viene las temperaturas bajan en el interior”, apuntan desde el Centro Meteorológico.
En la costa, sin embargo, el descenso será mucho menos perceptible. Se rondarán máximas de 17 y mínimas de 12.
- La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga
- Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?
- Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
- Park&ride a la malagueña: así se proyecta la red de aparcamientos disuasorios en los accesos a la capital
- La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes
- Aviso de la Aemet en Málaga: la fecha exacta en la que llega una DANA a la provincia