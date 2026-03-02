Granizo y calima: la Aemet activa las alertas en Málaga ante la borrasca Regina

La tregua fue breve. Las lluvias regresan a Málaga esta semana con la llegada de una nueva borrasca, Regina, la decimoséptima en apenas cinco meses, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sistema se descolgará sobre la provincia en forma de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). La Aemet prevé que se sitúe primero en el golfo de Cádiz, que este martes se desplace hacia el sureste y que, a partir del miércoles, vuelva a ganar latitud.

Este vaivén abrirá un "pasillo" entre las bajas presiones y un anticiclón sobre Europa, favoreciendo la entrada de vientos de este y sureste cargados de humedad y polvo en suspensión. En otras palabras: la lluvia llegará acompañada de calima y también de granizo.

Regina ha oblogado a la Aemet ha activar la alerta amarilla por lluvias en la Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía. La alarma estará desde las 08:00 a las 18:00 horas del miércoles, donde se esperan lluvias y granizo. Agua que acumulará hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, según apunta la Aemet "las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas y granizo, y no se descartan inundaciones puntuales en zonas bajas, especialmente en el sur y este peninsular".

Por otro lado, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros para el miércoles, con previsión de olas de hasta tres metros en toda la costa malagueña.

¿Serán lluvias fuertes en Málaga?

Por el momento, el episodio no apunta a ser extremo. Desde el Centro Meteorológico de Málaga insisten en que “no van a ser lluvias torrenciales” y que, en principio, no hay avisos activados por precipitaciones. Aun así, la evolución se sigue de cerca.

La inestabilidad podría prolongarse hasta el domingo e incluso más allá. De hecho, a partir del viernes podría formarse otra pequeña DANA, aunque todavía está por confirmar.

Bajada de temperaturas

Además del regreso de la lluvia, el cambio de patrón vendrá acompañado de un descenso térmico, especialmente tierra adentro. “La semana que viene las temperaturas bajan en el interior”, apuntan desde el Centro Meteorológico.

En la costa, sin embargo, el descenso será mucho menos perceptible. Se rondarán máximas de 17 y mínimas de 12.