HM Hospitales abre un nuevo Policlínico en El Palo: estas son las especialidades que ofrece

El nuevo Policlínico HM El Palo ha abierto este lunes 2 de marzo sus puertas y ha recibido a sus primeros pacientes. Cuenta con un total de ocho consultas, un área de radiología con una resonancia magnética de 1,5 teslas, sin helio; y una sala de extracciones para análisis clínicos.

Con la apertura de este nuevo centro médico, que ha supuesto una inversión de más de 2 millones de euros, HM Hospitales amplía su red asistencial en la provincia de Málaga y se refuerza la atención sanitaria de la zona este de la ciudad.

En total, el nuevo Policlínico HM El Palo cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, lo que permite, según el Grupo HM, “mayor accesibilidad para los pacientes”.

Cartera de especialidades

En cuanto a la cartera de especialidades médicas, ofrece una amplia variedad entre las que destacan: alergología, angiología y cirugía vascular, aparato digestivo, cardiología, cirugía general, cirugía pediátrica, endocrinología, ginecología y obstetricia, medicina interna, neumología, oftalmología, otorrinolaringología, oncología, pediatría, tratamiento del dolor, traumatología y cirugía ortopédica, y urología. “Todas ellas coordinadas y dirigidas por profesionales de reconocida experiencia e integradas en la red asistencial”, han detallado en un comunicado.

“La apertura del Policlínico HM El Palo responde a una forma concreta de entender la sanidad: acercar la medicina especializada al entorno del paciente sin renunciar a la tecnología ni al respaldo de un gran hospital”, ha resaltado la doctora Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales.

Red asistencial conectada

“Nuestro modelo no consiste en sumar centros aislados, sino en construir una red asistencial conectada, donde cada centro asistencial aporte valor dentro de un sistema único que comparte conocimiento, procesos clínicos y capacidad diagnóstica”, ha añadido.

Asimismo, ha señalado que este proyecto es “un paso más” dentro de una estrategia de crecimiento responsable que busca ofrecer en Málaga una atención sanitaria “cada vez más accesible, resolutiva y coordinada”.

“El nuevo centro reafirma nuestro compromiso con la excelencia médica, la innovación tecnológica y la mejora continua de nuestros servicios”, ha concluido.

Cuatro centros en Málaga

Con la apertura de este nuevo centro, el Grupo HM ha destacado que “refuerza” su presencia en la provincia, donde ya cuentan cuatro centros —Hospital HM Málaga, el Hospital Internacional HM Santa Elena, el Hospital HM Gálvez y el Policlínico HM El Palo— que conforman una red asistencial que funciona como “un sistema sanitario único”.

Además, según han explicado en el comunicado, “esta red está interconectada con el resto de los centros que HM Hospitales tiene repartidos en distintos territorios del país, en los que se comparten sistemas y procesos que posibilitan que todo funcione como un único hospital”.

Próximos proyectos

Asimismo, han recordado que la apertura de este nuevo policlínico se integra dentro de un plan más amplio de modernización y expansión de HM Hospitales en Málaga. Dentro de esta proyección destaca la construcción del Hospital Mar de Alborán, que dará cobertura asistencial a toda la región y “reforzará significativamente” la oferta asistencial del Grupo en la capital malagueña.

El nuevo hospital, que se construirá junto al Estadio de La Rosaleda, está previsto que abra sus puertas en 2028.

Por otro lado, está previsto la construcción de un nuevo hospital en Vélez-Málaga, que se complementará “estratégicamente” con el Hospital Mar de Alborán de la capital, “formando una potente red asistencial que consolidará la posición de HM Hospitales como actor de referencia en la provisión de servicios de salud en la Territorial Sur”.

Remodelación de infraestructuras

Entre los próximos hitos del Grupo, destaca también la reforma integral del edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga, que, según han anunciado este lunes, ya se encuentra en su última fase, y permitirá, entre otras mejoras, incrementar el área de consultas externas.

Además, han señalado que en cada uno de los centros de la provincia se ha invertido en la remodelación de las infraestructuras y equipamientos, lo que demuestra la importante apuesta del HM Hospitales por Málaga. “Una apuesta que también se refleja en la creación de nuevas especialidades y equipos médicos”, han subrayado.

Por su parte, la doctora Granado ha concluido que todos estos proyectos “refuerzan la presencia y el compromiso asistencial de HM Hospitales con la ciudad, creando una red asistencial integral y moderna que responderá eficazmente a todas las necesidades sanitarias de los malagueños”.