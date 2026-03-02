Dos hospitales de Málaga, entre los 50 mejores de España según la revista ‘Newsweek’

El Hospital Regional Universitario y el Hospital Quirónsalud Málaga han sido elegidos como uno de los cincuenta mejores hospitales de España, según el ranking 'World's Best Hospitals 2026’ publicado por la revista ‘Newsweek’.

Desde hace ocho años, esta prestigiosa revista americana publica una clasificación de los 250 mejores hospitales del mundo y, de forma paralela, rankings nacionales en los que destaca a los cien centros más valorados, tanto públicos como privados, de cada país.

La clasificación se construye a partir de un amplio proceso de evaluación que combina cuatro fuentes de datos: las recomendaciones de expertos médicos (entre ellos médicos, directivos hospitalarios y otros profesionales de la salud), métricas de calidad hospitalaria, datos sobre la experiencia del paciente y los resultados de la Encuesta de Implementación de Medidas de Resultados Reportados por los Pacientes (PROMs), elaborada por Statista.

Puesto 33 y 36

En esta nueva edición, el Hospital Regional Universitario de Málaga se sitúa en el puesto 33, con una puntuación del 72,46%. Mejora así dos posiciones respecto a 2025, cuando obtuvo la posición 35. Recientemente, el antiguo Carlos Haya fue también reconocido como uno de los mejores hospitales públicos de España, según el ranking del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de 2025, donde obtuvo el puesto número 13 de 100,

Por su parte, el Hospital Quirónsalud Málaga ha alcanzado el puesto 36, tras obtener una puntuación del 72,28%. Se posiciona así como el mejor hospital privado de la provincia y también de Andalucía.

Hospital Quirónsalud Málaga. / L.O.

En total, siete hospitales andaluces (dos privados y cinco públicos) se encuentran en el ‘top 50’ nacional. En la posición más alta se posiciona el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (puesto 10), seguido del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla (puesto 18), el Hospital Reina Sofía de Córdoba (puesto 23), el Hospital Virgen de Las Nieves de Granada (puesto 24), el Hospital Regional (puesto 33), el Hospital Quirónsalud Málaga (puesto 36) y el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón (43).

Hospital Clínico

El Hospital Virgen de la Victoria de Málaga (El Clínico) también ha logrado colarse en el ranking que distingue a los cien mejores hospitales de España. En concreto, el centro malagueño se encuentra en la 60ª posición, lo que supone una mejora respecto al 2025, cuando descendió al puesto 64.

Este año se evaluaron a más de 2.500 hospitales públicos y privados de 32 países de todo el mundo. En el listado global de las 250 mejores instituciones a nivel mundial, publicado el pasado 25 de febrero, han logrado entrar 12 hospitales españoles, uno de ellos andaluz: el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (puesto 176).

Cinco mejores hospitales del mundo

Los cinco primeros puestos fueron otorgados a Mayo Clinic-Rochester (Rochester, Minnesota), Toronto General–University Health Network (Toronto), Cleveland Clinic (Cleveland), Karolinska Universitetssjukhuset (Estocolmo) y Massachusetts General Hospital (Boston).

La clasificación nacional la encabeza el Hospital Universitario La Paz de Madrid, con una puntuación del 91,39%. El segundo puesto es para el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid (89,32%) y el tercero para el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (88,52%).

En esta octava edición, la revista ‘Newsweek’ ha destacado que ha ampliado la metodología respecto a las ediciones anteriores del ranking, incorporando por primera vez a Filipinas y Turquía. Además, la evaluación de este año otorga mayor peso a las métricas de calidad hospitalaria, incorpora nuevos datos de acreditación, calidad, seguridad y experiencia del paciente en múltiples países, y refuerza el papel de las PROMs mediante una mayor ponderación y una encuesta de implementación revisada.