Keko, guía turístico de Málaga: "Un malagueño le puso el nombre a los Estados Unidos de América"

"¿Sabías que fue un malagueño el que le puso nombre a los Estados Unidos de América?". Keko, guía turístico malagueño que acumula miles de seguidores en su perfil 'malagueandotours', ha mostrado así la importante figura de un malagueño que pasó a la historia por dar nombre a la potencia americana, además de ser precursor de la CIA y una persona clave en la independencia de EEUU: Luis de Unzaga.

Este hombre que fue gobernador de la Luisiana española en el siglo XVIII nació en la capital malagueña, junto a la Catedral, el 6 de abril de 1717, mientras que falleció en su casa de la Alameda Principal en 1793.

Luis de Unzaga, el malagueño que hizo historia en el siglo XVIII

Con apenas 13 años, Luis de Unzaga entró en el ejército tras lo que, una década después, se embarcó en América. Allí, este militar con ascendencia vasca pasó por diferentes cargos de gran importancia a las órdenes del rey Carlos III.

Entre estos puestos se encuentran el de gobernador de las provincias de Luisiana, Venezuela y Cuba, además de, en la Península Ibérica, gobernador de Galicia, las costas de Andalucía oriental y el antiguo Reino de Granada.

Precursor de la CIA y clave en la independencia de Estados Unidos

Pero esta no fue el único hito que protagonizó este malagueño, sino que también se le considera precursor de la CIA gracias a la inmensa cantidad de contactos que aunó y con los que creó una red de espías, en colaboración con el presidente George Washington, para ayudar a la independencia de los Estados Unidos.

Y no solo ayudó en su independencia, sino que fue el responsable de que a los Estados Unidos se les conozca con esta denominación.

Así lo descubrieron dos profesores malagueños en noviembre de 2020, Rosa García Baeza y Frank Cazorla, y publicaron en la biografía 'El gobernador Luis de Unzaga. Precursor en el nacimiento de los EEUU y en el liberalismo' tras hallar una carta escrita por el propio George Washington en 1776 escrita a su mano derecha y hombre de confianza, Joseph Reed.

El origen del nombre “Estados Unidos Americanos”

En la misiva, el presidente le explicaba a Reed que acababa de recibir una carta "muy halagadora" de Unzaga, en ese momento gobernador de La Luisiana, en la que hacía referencia a los Estados Unidos Americanos.

"Antiguamente, a los Estados Unidos se le conocía como las Colonias Unidas o las Colonias Rebeldes", ha asegurado el guía turístico malagueño.

Sin embargo, el término de "Estados Unidos Americanos" gustó tanto el presidente que adoptó finalmente este nombre para denominar a lo que en un futuro serían los Estados Unidos.

De ese modo, ha explicado el guía turístico: "Este nombre le encantó a George Washington tanto que empezó a utilizar el término para denominar así a su país". Y ha añadido: "Los malagueños somos buenos poniéndole mote y nombre a todo y, en este caso, no iba a ser menos".

Regreso a Málaga y su legado en la Alameda Principal

Finalmente, Luis de Unzaga regresó a Málaga con unos 70 años, donde también fue fundamental para el trazado de la Alameda Principal, ya que intervino ante la corte de Carlos III para que aprobara el proyecto de esta avenida.

Asimismo, coordinó los trabajos para edificar las primeras hileras de casas y mandó que trasladaran árboles de los Montes y el Puerto para plantarlos en el lugar.

Fue en esta nueva vía donde se instaló en una inmensa vivienda, en el inmueble que hace quina con Puerta del Mar, que ocupó hasta que falleció el 21 de junio de 1793, dejando tras de sí un legado único en Málaga y el mundo en su conjunto.