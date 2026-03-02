Málaga impulsa 16 alojamientos en alquiler para mayores en Portada Alta

Viviendas pequeñas, alquiler protegido y un edificio pensado para vivir acompañado: el Ayuntamiento de Málaga mueve ficha en Portada Alta y saca a concurso el servicio clave que marca el ritmo de obra de 16 alojamientos para personas mayores y con movilidad reducida, con zonas comunes, jardines y talleres para el día a día. A través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ha puesto en marcha la licitación del servicio para la dirección de ejecución de estas obras y la coordinación del plan de seguridad y salud, que deberá asumir un arquitecto técnico (o titulación equivalente con habilitación profesional).

El contrato sale por 49.015,29 euros (IVA incluido) y el plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 17 de marzo.

La actuación se levantará sobre tres parcelas municipales agrupadas (1.175 m² en total) situadas en Soliva 13, 15 y 17, esquina con Gómez Ocaña 17, en el distrito de La Cruz del Humilladero, muy cerca del Hospital Regional, en una vía paralela a la avenida de Carlos Haya y que en la actualidad es utilizada como solar donde aparcan los coches.

16 alojamientos de 45 m²

La promoción contempla 16 viviendas protegidas en alquiler dirigidas a personas mayores y a quienes tengan discapacidad o movilidad reducida. Cada unidad contará con 45 m², repartidos en salón-cocina, dormitorio y baño.

El edificio se completará con un paquete de espacios compartidos orientados a la convivencia y el apoyo social:

Taller para actividades de ocio y cultura .

para actividades de y . Espacio para servicios sociales y atención médica .

y . Sala de actividades sociales y restauración.

de actividades sociales y restauración. Baño adaptado para movilidad reducida.

El diseño incorpora zonas exteriores para la convivencia y la actividad física: jardines, huertos urbanos, áreas de paseo y espacios para reforzar las relaciones sociales. La promoción incluirá además tres plazas de aparcamiento y un espacio de uso comunitario.

Inversión municipal: 2.030.369,92 euros

La inversión prevista por el Ayuntamiento para la construcción de estos alojamientos asciende a 2.030.369,92 euros.

El Consistorio sitúa este proyecto dentro del volumen de 5.263 nuevas viviendas protegidas que impulsa actualmente (directamente o mediante colaboración público-privada) para personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes: 806 en venta y 4.457 en alquiler.

Reparto por fases, según el Ayuntamiento:

1.041 en construcción .

en . 1.388 en fase previa a la edificación: 1.256 en Sánchez Blanca y Cortijo Merino , 5 en calle Haití , 16 alojamientos en Gómez Ocaña , 91 en los bajos de Soliva Este y 20 en calle Mendizábal .

en fase previa a la edificación: en en , alojamientos en , en los y en . 1.120 en redacción de proyectos: 1.000 en Soliva Oeste , 10 en avenida de La Rosaleda , 60 en el ámbito de Portillo y 50 en Soliva Este .

en redacción de proyectos: en , en , en el ámbito de y en . 1.714 en 15 parcelas dotacionales: 14 ya en proceso de licitación y una que se aprobará “en las próximas semanas”.

Universidad: el gran frente de obra con 1.006 viviendas

De las 1.041 viviendas protegidas en construcción, el Ayuntamiento señala que 1.006 se ubican en el sector Universidad, en dos fases: 476 (promoción directa municipal, en alquiler, en cinco parcelas) y 530 mediante colaboración público-privada.

En las 476, la inversión total asciende a 77.630.172 euros, con financiación procedente de recursos municipales (43.419.141 euros, el 55,93%), Plan Estatal de Vivienda 2018 (10.227.368 euros), Junta de Andalucía (1.794.177 euros) y Fondos Next Generation (22.189.485 euros).

Las otras 530 se construyen tras el concurso del derecho de superficie de cuatro parcelas valoradas en 13.577.794 euros, adjudicado a Lagoom Living. El Ayuntamiento indica que el convenio (noviembre de 2022, con Junta y Gobierno) contempla una subvención máxima de 26,5 millones, con 25.647.288 euros ligados al Plan de Recuperación (Next Generation); el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros y Lagoom Living financia 59,3 millones mediante crédito del ICO. La obra debe estar terminada antes del 30 de junio de 2026 y la entrega, antes de final de diciembre de 2026.

Además, están a punto de finalizar las obras de 35 VPO en venta en la avenida José María Garnica.

Suelos a canon cero y alquiler rotacional

El Ayuntamiento prevé licitar “en las próximas semanas” 14 suelos dotacionales para construir 1.414 viviendas en alquiler asequible para jóvenes, mayores y otros colectivos, mediante concesión demanial por 75 años y a canon cero.

Según el pliego, el 60% se reservará a jóvenes menores de 35 años; el resto, a otros colectivos. Al menos el 55% serán viviendas de un dormitorio con unos 45 m² útiles; el resto podrá ser de dos dormitorios (máximo 60 m² útiles). El alquiler será rotacional con un máximo de 7 años, salvo para mayores de 65. A este bloque se sumarán 300 viviendas protegidas en alquiler previstas en la parcela municipal de avenida Imperio Argentina.

Desde el año 2000, el Ayuntamiento cifra en 5.339 las VPO construidas y entregadas: 2.511 en alquiler y 2.828 en venta, con una inversión acumulada de más de 650 millones de euros.