Málaga impulsa 16 alojamientos en alquiler para mayores en Portada Alta

Con una inversión de más de 2 millones de euros, el Ayuntamiento malagueño proyecta viviendas de 45 m² en la calle Soliva, cerca del Hospital Regional, que incluirán zonas comunes y talleres para el ocio y la cultura

Parcelas donde el Ayuntamiento impulsará los 16 alojamientos, en la esquina de la calle Soliva y Gómez Ocaña.

Parcelas donde el Ayuntamiento impulsará los 16 alojamientos, en la esquina de la calle Soliva y Gómez Ocaña. / L. O.

Ignacio A. Castillo

Ignacio A. Castillo

Málaga

Viviendas pequeñas, alquiler protegido y un edificio pensado para vivir acompañado: el Ayuntamiento de Málaga mueve ficha en Portada Alta y saca a concurso el servicio clave que marca el ritmo de obra de 16 alojamientos para personas mayores y con movilidad reducida, con zonas comunes, jardines y talleres para el día a día. A través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ha puesto en marcha la licitación del servicio para la dirección de ejecución de estas obras y la coordinación del plan de seguridad y salud, que deberá asumir un arquitecto técnico (o titulación equivalente con habilitación profesional).

El contrato sale por 49.015,29 euros (IVA incluido) y el plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 17 de marzo.

La actuación se levantará sobre tres parcelas municipales agrupadas (1.175 m² en total) situadas en Soliva 13, 15 y 17, esquina con Gómez Ocaña 17, en el distrito de La Cruz del Humilladero, muy cerca del Hospital Regional, en una vía paralela a la avenida de Carlos Haya y que en la actualidad es utilizada como solar donde aparcan los coches.

16 alojamientos de 45 m²

La promoción contempla 16 viviendas protegidas en alquiler dirigidas a personas mayores y a quienes tengan discapacidad o movilidad reducida. Cada unidad contará con 45 m², repartidos en salón-cocina, dormitorio y baño.

El edificio se completará con un paquete de espacios compartidos orientados a la convivencia y el apoyo social:

  • Taller para actividades de ocio y cultura.
  • Espacio para servicios sociales y atención médica.
  • Sala de actividades sociales y restauración.
  • Baño adaptado para movilidad reducida.

El diseño incorpora zonas exteriores para la convivencia y la actividad física: jardines, huertos urbanos, áreas de paseo y espacios para reforzar las relaciones sociales. La promoción incluirá además tres plazas de aparcamiento y un espacio de uso comunitario.

Inversión municipal: 2.030.369,92 euros

La inversión prevista por el Ayuntamiento para la construcción de estos alojamientos asciende a 2.030.369,92 euros.

El Consistorio sitúa este proyecto dentro del volumen de 5.263 nuevas viviendas protegidas que impulsa actualmente (directamente o mediante colaboración público-privada) para personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes: 806 en venta y 4.457 en alquiler.

Reparto por fases, según el Ayuntamiento:

  • 1.041 en construcción.
  • 1.388 en fase previa a la edificación: 1.256 en Sánchez Blanca y Cortijo Merino, 5 en calle Haití, 16 alojamientos en Gómez Ocaña, 91 en los bajos de Soliva Este y 20 en calle Mendizábal.
  • 1.120 en redacción de proyectos: 1.000 en Soliva Oeste, 10 en avenida de La Rosaleda, 60 en el ámbito de Portillo y 50 en Soliva Este.
  • 1.714 en 15 parcelas dotacionales: 14 ya en proceso de licitación y una que se aprobará “en las próximas semanas”.

Universidad: el gran frente de obra con 1.006 viviendas

De las 1.041 viviendas protegidas en construcción, el Ayuntamiento señala que 1.006 se ubican en el sector Universidad, en dos fases: 476 (promoción directa municipal, en alquiler, en cinco parcelas) y 530 mediante colaboración público-privada.

En las 476, la inversión total asciende a 77.630.172 euros, con financiación procedente de recursos municipales (43.419.141 euros, el 55,93%), Plan Estatal de Vivienda 2018 (10.227.368 euros), Junta de Andalucía (1.794.177 euros) y Fondos Next Generation (22.189.485 euros).

Las otras 530 se construyen tras el concurso del derecho de superficie de cuatro parcelas valoradas en 13.577.794 euros, adjudicado a Lagoom Living. El Ayuntamiento indica que el convenio (noviembre de 2022, con Junta y Gobierno) contempla una subvención máxima de 26,5 millones, con 25.647.288 euros ligados al Plan de Recuperación (Next Generation); el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros y Lagoom Living financia 59,3 millones mediante crédito del ICO. La obra debe estar terminada antes del 30 de junio de 2026 y la entrega, antes de final de diciembre de 2026.

Además, están a punto de finalizar las obras de 35 VPO en venta en la avenida José María Garnica.

Suelos a canon cero y alquiler rotacional

El Ayuntamiento prevé licitar “en las próximas semanas” 14 suelos dotacionales para construir 1.414 viviendas en alquiler asequible para jóvenes, mayores y otros colectivos, mediante concesión demanial por 75 años y a canon cero.

Según el pliego, el 60% se reservará a jóvenes menores de 35 años; el resto, a otros colectivos. Al menos el 55% serán viviendas de un dormitorio con unos 45 m² útiles; el resto podrá ser de dos dormitorios (máximo 60 m² útiles). El alquiler será rotacional con un máximo de 7 años, salvo para mayores de 65. A este bloque se sumarán 300 viviendas protegidas en alquiler previstas en la parcela municipal de avenida Imperio Argentina.

Desde el año 2000, el Ayuntamiento cifra en 5.339 las VPO construidas y entregadas: 2.511 en alquiler y 2.828 en venta, con una inversión acumulada de más de 650 millones de euros.

Málaga impulsa 16 alojamientos en alquiler para mayores en Portada Alta

Málaga impulsa 16 alojamientos en alquiler para mayores en Portada Alta

