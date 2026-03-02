Málaga lidera el crecimiento empresarial y de ventas en España pero sigue en el furgón de cola de la productividad

La provincia de Málaga continúa siendo el principal motor económico de Andalucía al reunir la mayor cifra de empresas de la comunidad (136.848 de las 529.987 existentes, un 25,8% del total) y situándose como la única provincia de la región que supera la media nacional de densidad empresarial, con 77,2 compañías por cada mil habitantes (la media española es de 66,9). Los datos se recogen en un extenso estudio publicado este lunes por Unicaja, denominado ‘Análisis económico-financiero de la empresa española 2025’, y elaborado por Analistas Económicos de Andalucía a partir del análisis de las cuentas anuales de unas 711.000 sociedades presentadas en los registros mercantiles de España y con datos de 2023 y 2024.

Málaga fue además la provincia española donde más creció el número de empresas (3,5%, con Alicante y Baleares en segunda y tercera posición con un 2,7% de subida) y donde también subieron más las ventas, con un avance estimado del 11,2% (Baleares es segunda con un 10,3%), en el contexto de una media española donde la cifra de negocio se estancó (creció sólo un 0,7%) tras el fuerte avance del 23% registrado en 2022.

La provincia malagueña se habría visto así beneficiada de su menor peso el segmento industrial español, al que le ha pasado factura el comportamiento del subsector energético. Los mayores crecimientos de ventas por sectores en España se dieron en la construcción (13,9%), la agricultura (10,4%), los servicios no comerciales (9,0%) y el comercio (1,8%), todos ellos campos donde Málaga sí tiene una buena participación.

Más del 70% de empresas, con beneficios

Pese a la desaceleración de la cifra de negocio, el resultado de explotación de las empresas españolas supuso de media el 8,6% de las ventas y el 72,6% de las sociedades obtuvo beneficios. En el caso de Málaga, esas tasas fueron del 7,4% y del 71,6% respectivamente. En este caso, y a nivel regional, cabe reseñar que en Andalucía el 73,7% de las empresas obtuvieron beneficios y que Málaga se sitúa a cola del ranking provincial, que lideraron Jaén, Córdoba, Huelva y Almería con un 75% de las empresas en números 'verdes'.

Trabajadores de la construcción en una obra en Málaga. / Álex Zea

En cuanto a rentabilidad económica, las empresas malagueñas presentan una media del 5,2%, algo por encima del promedio nacional (5%).

Las empresas españolas se concentran mayoritariamente en las provincias de Madrid (513.575 empresas) y Barcelona (453.568), que representan el 15,8% y el 13,9% del tejido productivo nacional, respectivamente. A continuación, aunque a una distancia significativa, conviene reseñar la participación de Valencia (181.329; 5,6%), Alicante (140.468; 4,3%), Málaga (136.848; 4,2%), Sevilla (119.946; 3,7%) y Baleares (100.430; 3,1%), mientras que la aportación del resto es inferior al 3% del total.

Al realizar la comparativa en términos relativos, ponderando el número de empresas en función de la población existente en cada territorio, la ratio de densidad empresarial revela que Baleares (81,5 empresas por cada mil habitantes), Girona (78,1), Málaga (77,2), Barcelona (77,0) y Madrid (73,3), son las provincias con una implantación de empresas más elevada, por delante de Lleida, Alicante, Lugo, Pontevedra, Huesca, Ourense y A Coruña, que también superan la media española (66,9).

El tamaño y la productividad, retos a mejorar

La economía malagueña presenta también aspectos a mejorar, como el hecho de figurar en el pelotón de cola de España en productividad y en ser, junto a Burgos y Guadalajara, una de las provincias españolas con mayor porcentaje de empresas sin trabajadores: un 55,9% de las compañías malagueñas no cuenta con ningún asalariado, lo que confirma la atomización de su tejido productivo. El reto de la dimensión en España, no obstante, es genérico: el 52% del tejido empresarial nacional no cuenta con ningún asalariado y en Madrid, por ejemplo, la tasa es del 55,8%.

En el caso de Málaga, hay en concreto 76.431 empresas sin trabajadores (el citado 55,9% del total de firmas de la provincia) y otras 55.061 que se mueven entre uno y nueve. El 96% de las empresas son así microempresas, una circunstancia que viene siendo una constante. Sólo hay 4.712 empresas con entre 10 y 50 trabajadores y 644 con más de 50 empleados.

En términos de productividad, las provincias que han obtenido los mayores niveles de ingresos de explotación por empleado en 2022 son Bizkaia (419.593 euros), A Coruña (334.605), Castellón (328.111), y Navarra (327.602). En el extremo opuesto, Cáceres (144.929), Las Palmas (171.423), Tenerife (175.427) y Málaga (176.857), registran los importes más bajos, todas por debajo de los 180.000 euros por trabajador. La media española es de 262.730 euros por empleado.

Parque empresarial en España

Según el estudio de Unicaja, a 1 de enero de 2024 España contaba con 3.255.276 empresas económicamente activas, concentradas principalmente en Cataluña (602.706), Andalucía (529.087), Madrid (513.575) y la Comunidad Valenciana (361.234). La densidad empresarial se situó en 66,9 compañías por cada 1.000 habitantes, con máximos en Baleares (81,5), Cataluña (75,1) y Madrid (73,3).