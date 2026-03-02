Empresas
La malagueña SegurosIA, primera en lograr que su agente artificial "Alex" supere el examen oficial para profesionales del seguro
El Instituto e-Learning del Seguro (IES) evalúa a este agente artificial del Sandbox Financiero Español especializado en el ámbito de los decesos - Superó 60 preguntas tipo test y casos prácticos
La empresa malagueña SegurosIA, especializada en la aplicación de Inteligencia Artificial Generativa en el sector asegurador, se ha convertido en la primera compañía que logra que su Agente de Inteligencia Artificial (denominado "Álex") obtenga la acreditación oficial equivalente al Nivel 2 de distribuidores de seguros en España.
"Nuestro Agente IA Álex superó con la máxima calificación posible una prueba objetiva, presencial y supervisada, diseñada con el mismo nivel de exigencia técnica, contenidos y dificultad que el requerido a los profesionales del sector asegurador, y fue elaborado por un centro independiente de reconocido prestigio, especializado en formación aseguradora y autorizado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP): el Instituto e-Learning del Seguro (IES)", explica Juanmi López, cocreador de SegurosIA junto a Zuri Pabón.
El equipo de IES preparó un examen completo con 60 preguntas tipo test del temario del Nivel 2 estructuradas en tres bloques: Normativa aseguradora y teoría general de la contratación; Distribución aseguradora; y Seguro de Decesos. El examen incluyó casos prácticos reales.
SegurosIA lanzó en 2025 el proyecto DecesosIA, con el que se convirtió en ese momento en la única compañía española que ha entrado en la nueva cohorte del Sandbox Financiero Español (un departamento dependiente del Ministerio de Economía y con el apoyo de reguladores y grandes compañías donde se prueban y testean las nuevas innovaciones financieras). Y "Alex" es el agente especializado en seguros de Decesos desarrollado por Coberio Bróker y SegurosIA.
Colaboración de personas e IA
Según comenta López, este hito refuerza el compromiso de SegurosIA con el desarrollo de Inteligencia Artificial Agéntica "siguiendo los máximos estándares de conocimiento técnico, rigor profesional y cumplimiento normativo".
"Es un paso más en nuestra misión de ayudar y potenciar a los/as profesionales que trabajan en seguros gracias a la colaboración entre personas y sistemas de inteligencia artificial", apunta.
SegurosIA es una insurtech creada en 2024, con sede en el Polo Digital de Tabacalera en Málaga capital. Está Enfocada en ayudar a las personas y equipos que trabajan en el sector asegurador a través de soluciones de inteligencia artificial generativa que resuelven problemas reales del negocio. "Las soluciones de SegurosIA generan una mejor satisfacción tanto de los empleados como de los clientes de seguros", aseguran.
Mejorar la productividad de los seguros
Desde su fundación, esta startup malagueña se ha enfocado en mejorar la productividad de las personas y equipos que trabajan en distintas áreas de la cadena de valor de seguros mediante "Agentes IA" y "Analistas IA" que ayudan en actividades especializadas de la industria de seguros. Se calcula que este sector supone alrededor del 6% del Producto Interior Bruto de España y países de habla hispana.
