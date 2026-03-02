La mítica venta de los Montes de Málaga que lleva 70 años sirviendo la mejor comida serrana

Uno de los restaurantes de carretera más famosos y antiguos de toda Málaga, que ofrece la mejor cocina tradicional de los Montes con sus arroces caldosos, las migas, el lomo en manteca y sus guisos como sus mayores tesoros. Así es la Venta el Túnel, un mítico negocio situado en la antigua carretera de Casabermeja que lleva desde 1953 sirviendo los platos más tradicionales de la provincia.

Este restaurante familiar arrancó su trayectoria hace más de 70 años, cuando José Tovar le propuso a sus hijos, Francisco, Dolores y Ana, construir una pequeña venta en el borde de la carretera.

Los orígenes familiares de la Venta el Túnel

Tras un largo tiempo de compaginar sus labores en el campo con la construcción de este restaurante, nació la Venta el Túnel, que, en sus comienzos, servía sus comidas principalmente a transportistas que hacían esta ruta, vecinos de la zona y algunas parejas que se acercaban por allí.

"Poco a poco, el nombre de la Venta el Túnel fue de boca en boca pasando y cada vez llegaba más gente a comer", han señalado desde este establecimiento que, tras décadas de lucha, dedicación y esmero en la cocina, se ha convertido en uno de los imprescindibles para los amantes de la comida tradicional y los platos de los Montes.

Una imagen que dista sobremanera de la que tenía en sus inicios, cuando apenas se servían "cuatro bebidas" en el local.

Las Fiestas de Verdiales hasta 1989

Así lo recuerda el hijo del fundador y actual propietario de la venta, José Tovar Gutiérrez: "Se servían únicamente cuatro bebidas que, como se comercializaban a granel y se echaban en botellas iguales que se ponían detrás del mostrador, no era raro confundir la del Vino de los Montes con la de Coñac para acompañar al café y que el cliente, en vez de protestar, dijese que aquello reanimaba a cualquiera".

Pero, además, este restaurante también se distingue por haber acogido, desde sus inicios hasta 1989, las Fiestas de Verdiales, que reunían cada año, el 28 de diciembre, a miles de personas alrededor de este emblemático negocio.

Platos estrella y parada obligatoria en rutas gastronómicas

Ahora, con muchas más bebidas y platos en su carta, la Venta el Túnel se ha posicionado como una parada indispensable de cualquier ruta gastronómica malagueña.

Entre sus creaciones más destacadas, destacan su famoso arroz caldoso con pollo, sus platos de los Montes, las migas y sus diversos platos del día, como el gazpachuelo, el cocido, las berzas o su otro gran emblema, el lomo en manteca.

"La comida que servían entonces es prácticamente la que siguen sirviendo hoy día, aunque con 'algunos' cambios, ya que uno de los platos que más fama le ha dado a la Venta el Túnel, el del arroz con pollo, se preparaba antiguamente con los pollos que había en el corral, que previamente había elegido el cliente según sus gustos", han recalcado desde el establecimiento.

Un local situado en el kilómetro 2 de la carretera MA-3101 que mantiene abiertas sus puertas de lunes a domingo de 10.30 a 19.30 horas, a excepción de los martes, que permanece cerrado.