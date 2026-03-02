Nueva campaña en Málaga para el reciclaje de muebles: así debes depositarlos para evitar multas de 750 euros

Málaga comienza a tomar medidas con los muebles abandonados. El Ayuntamiento de Málaga lanza una nueva campaña de concienciación para fomentar el reciclaje correcto de muebles y enseres. El objetivo es claro: acabar con los residuos abandonados en la vía pública y promover el uso de los canales habilitados para su recogida. Para reforzar esta campaña, la Policía Local de Málaga comienza a imponer multas de hasta 750 euros a quienes incumplan la normativa, una medida que combina información y sanción.

El servicio de recogida es el encargado de retirar los residuos inertes voluminosos que se encuentran en la vía pública. No se incluyen en este servicio los escombros, restos de obras, aparatos eléctricos o similares, que deben depositarse en el punto limpio.

Limpieza de Málaga informa en su página web cómo realizar correctamente la retirada de muebles y enseres, del mismo modo, advierte de los riesgos que conlleva el incumplimiento de estas normas, con sanciones para el infractor, según la normativa municipal.

¿Cómo debo deshacerme de mis muebles?

La retirada de muebles y enseres de la vía pública se realiza un día a la semana en cada barrio malagueño. Los contenedores tienen colocadas pegatinas para poder obtener información del día de recogida en cada calle, también puede consultarse a través del formulario online de la página web de Limpieza de Málaga. El servicio de recogida de muebles se organiza mediante la recogida por barrios. Cada barrio malagueño tiene asignado un día laboral de recogida y un equipo de recogida se encarga de retirar todos los muebles que se encuentren en ese barrio. Los muebles deberán ser depositados por los ciudadanos en el contenedor más cercano a su vivienda.

Los muebles deben depositarse solo el día que corresponde a cada barrio, entre las 21:00 y las 24:00 h, junto al contenedor, evitando que obstaculicen el paso por la acera o la calzada. En caso de no poder desplazarse a depositar ese tipo de residuos, llamar al 900 900 900 para concertar una cita.