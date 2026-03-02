IEO
El Oceanográfico concluye dos campañas para estudiar montes submarinos del mar de Alborán y el Estrecho Oriental
El proyecto del IEO-CSIC, ha empleado dos buques oceanográficos, Ángeles Alvariño y Ramón Margalef, para obtener imágenes submarinas de alta resolución y muestrear fondos rocosos y sedimentarios en el mar de Alborán y el Estrecho Oriental
Personal del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha finalizado los trabajos de campo de una operación oceanográfica coordinada desarrollada en el mar de Alborán y el Estrecho Oriental, centrada en mejorar el conocimiento de los montes submarinos y en evaluar el estado de conservación de hábitats marinos de alto valor ecológico.
La investigación se ha desarrollado a través de dos campañas oceanográficas complementarias, planificadas de forma conjunta y ejecutadas a bordo de dos buques oceanográficos del IEO-CSIC, el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño.
Este planteamiento ha permitido desplegar un importante conjunto de medios humanos, científicos y tecnológicos, optimizando el tiempo de mar y ampliando la cobertura espacial y metodológica de los trabajos, han indicado en un comunicado. La primera de estas campañas se ha desarrollado a bordo del Ramón Margalef y se ha centrado principalmente en la adquisición de imágenes submarinas de alta resolución mediante el ROV Liropus 2000, junto con muestreos puntuales de sedimento y la obtención de datos oceanográficos y acústicos.
Los trabajos han permitido una observación detallada de hábitats bentónicos y comunidades asociadas en zonas clave del sector central del mar de Alborán y del Estrecho Oriental.
Por otro lado, la campaña Montesal_0226 a bordo del Ángeles Alvariño, ha permitido completar y ampliar la información obtenida mediante cartografía acústica de alta resolución, transectos con trineos fotogramétricos y distintos tipos de muestreo bentónico, tanto en fondos rocosos como sedimentarios. Este enfoque ha facilitado una visión más integrada de la geomorfología del fondo marino, los tipos de sustrato y la distribución de los hábitats.
El conjunto de ambas campañas ha permitido abordar zonas profundas y hasta ahora poco exploradas, contribuyendo a mejorar la cartografía de hábitats marinos y a reforzar la evaluación de su estado de conservación en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Estrecho Oriental y en los montes submarinos del mar de Alborán. La información recopilada proporcionará una base científica sólida para apoyar la gestión y protección del medio marino.
El proyecto Biodiv 'Asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina: espacios y especies marinos protegidos de competencia estatal (2022-2025)' está financiado por la Unión Europea-Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y financiado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y CSIC, a través del Instituto Español de Oceanografía (IEO).
