Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atrapados en Abu DabiVuelos a Oriente MedioCierre de aulas en MálagaMenos jóvenes en MálagaPlanta de hidrógenoBalneario en MálagaClasificación del Málaga CFDIRECTO | Conflicto Irán
instagramlinkedin

IEO

El Oceanográfico concluye dos campañas para estudiar montes submarinos del mar de Alborán y el Estrecho Oriental

El proyecto del IEO-CSIC, ha empleado dos buques oceanográficos, Ángeles Alvariño y Ramón Margalef, para obtener imágenes submarinas de alta resolución y muestrear fondos rocosos y sedimentarios en el mar de Alborán y el Estrecho Oriental

Ejemplar del coral bambú (Isidella elongata), especie vulnerable y protegida encontrada en varios puntos de los montes submarinos explorados

Ejemplar del coral bambú (Isidella elongata), especie vulnerable y protegida encontrada en varios puntos de los montes submarinos explorados / © Centro Oceanográfico de Málaga (IEO, CSIC)

La Opinión

Personal del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha finalizado los trabajos de campo de una operación oceanográfica coordinada desarrollada en el mar de Alborán y el Estrecho Oriental, centrada en mejorar el conocimiento de los montes submarinos y en evaluar el estado de conservación de hábitats marinos de alto valor ecológico.

La investigación se ha desarrollado a través de dos campañas oceanográficas complementarias, planificadas de forma conjunta y ejecutadas a bordo de dos buques oceanográficos del IEO-CSIC, el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño.

Este planteamiento ha permitido desplegar un importante conjunto de medios humanos, científicos y tecnológicos, optimizando el tiempo de mar y ampliando la cobertura espacial y metodológica de los trabajos, han indicado en un comunicado. La primera de estas campañas se ha desarrollado a bordo del Ramón Margalef y se ha centrado principalmente en la adquisición de imágenes submarinas de alta resolución mediante el ROV Liropus 2000, junto con muestreos puntuales de sedimento y la obtención de datos oceanográficos y acústicos.

Los trabajos han permitido una observación detallada de hábitats bentónicos y comunidades asociadas en zonas clave del sector central del mar de Alborán y del Estrecho Oriental.

Por otro lado, la campaña Montesal_0226 a bordo del Ángeles Alvariño, ha permitido completar y ampliar la información obtenida mediante cartografía acústica de alta resolución, transectos con trineos fotogramétricos y distintos tipos de muestreo bentónico, tanto en fondos rocosos como sedimentarios. Este enfoque ha facilitado una visión más integrada de la geomorfología del fondo marino, los tipos de sustrato y la distribución de los hábitats.

El conjunto de ambas campañas ha permitido abordar zonas profundas y hasta ahora poco exploradas, contribuyendo a mejorar la cartografía de hábitats marinos y a reforzar la evaluación de su estado de conservación en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Estrecho Oriental y en los montes submarinos del mar de Alborán. La información recopilada proporcionará una base científica sólida para apoyar la gestión y protección del medio marino.

Noticias relacionadas y más

El proyecto Biodiv 'Asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina: espacios y especies marinos protegidos de competencia estatal (2022-2025)' está financiado por la Unión Europea-Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y financiado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y CSIC, a través del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
  2. El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
  3. ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?
  4. Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
  5. Park&ride a la malagueña: así se proyecta la red de aparcamientos disuasorios en los accesos a la capital
  6. La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes
  7. Aviso de la Aemet en Málaga: la fecha exacta en la que llega una DANA a la provincia
  8. Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga

El Oceanográfico concluye dos campañas para estudiar montes submarinos del mar de Alborán y el Estrecho Oriental

El Oceanográfico concluye dos campañas para estudiar montes submarinos del mar de Alborán y el Estrecho Oriental

Dos hospitales de Málaga, entre los 50 mejores de España según la revista ‘Newsweek’

Dos hospitales de Málaga, entre los 50 mejores de España según la revista ‘Newsweek’

El pueblo mágico de Málaga que debes visitar si te gustan las rutas al aire libre: Comares triunfa con sus senderos y paisajes naturales

El pueblo mágico de Málaga que debes visitar si te gustan las rutas al aire libre: Comares triunfa con sus senderos y paisajes naturales

La Malaca romana sale a flote bajo el Thyssen: una joya enterrada durante siglos ve la luz en Pozos Dulces

La Malaca romana sale a flote bajo el Thyssen: una joya enterrada durante siglos ve la luz en Pozos Dulces

Nueva campaña en Málaga para el reciclaje de muebles: así debes depositarlos para evitar multas de 750 euros

Nueva campaña en Málaga para el reciclaje de muebles: así debes depositarlos para evitar multas de 750 euros

Malagueños en Dubái: "El aviso era que nos quedáramos en casa, seguros"

Malagueños en Dubái: "El aviso era que nos quedáramos en casa, seguros"

Turistas malagueños en Abu Dabi: "No sabemos cuándo vamos a poder volver a casa"

Turistas malagueños en Abu Dabi: "No sabemos cuándo vamos a poder volver a casa"

El conflicto en Oriente Medio cancela los vuelos de Málaga con el Golfo

El conflicto en Oriente Medio cancela los vuelos de Málaga con el Golfo
Tracking Pixel Contents