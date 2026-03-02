Este 2026 se cumplen 20 años desde que la Junta de Andalucía incluyó la Laguna de los Prados en el Inventario de Humedales de Andalucía. Dos años más tarde, por un convenio entre la administración central y la local, estos terrenos dejaban de ser considerados suelo industrial.

Tanto las 16 hectáreas de la laguna, como los terrenos circundantes, que suman unas 24 hectáreas y están encajonados entre las vías del tren y el Polígono Industrial Guadalhorce, tienen como actual propietario al Ministerio de Vivienda.

Vista de la Laguna de Los Prados desde la Carretera Azucarera-Intelhorce. / A.V.

Como informó este diario el año pasado, el ministerio ofreció estos terrenos al Ayuntamiento de Málaga, para permutarlos por suelo urbanizable. Según informan fuentes municipales, sigue sin haber avances en este punto.

Basuraleza

Sí los hay en un plan para salvar la Laguna de los Prados. Salvarla porque, como ya informó La Opinión en 2024 y ha podido corroborar el pasado 10 de febrero, este humedal sigue utilizándose para tirar escombros en su interior.

De hecho, este diario volvió a comprobar que, como en 2024, había dos puntos de entrada, gracias a la rotura de la valla que rodea la laguna.

La valla, vandalizada, permite la entrada de vehículos al humedal protegido, el pasado febrero. / A.V.

El punto de entrada más llamativo se encuentra en el lateral que da a la Carretera Azucarera-Intelhorce, hasta el punto de que permite la entrada de vehículos.

Además, ya en la zona contigua con el polígono industrial, hay una segunda entrada, esta solo para personas, en la calle Carlo Goldoni.

En el interior, basura de todas clases, incluido un sanitario, piezas de coches, losetas y hasta una gran ‘mancha’ endurecida de hormigón, muy cerca ya del vaso de la laguna.

La Laguna de Los Prados y su entorno. / Junta de Andalucía

El proyecto de las tres administraciones

Pero no todo está perdido. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía informa de que está trabajando de forma coordinada con el Ayuntamiento de Málaga y el Ministerio para la Transición Ecológica para definir una actuación «orientada a su recuperación ambiental» y realce.

En este marco, fuentes de la Consejería de Sostenibilidad detallan que se ha redactado ya un proyecto técnico que entre otras acciones contempla «la retirada de escombros, la restitución topográfica del entorno y la mejora de sus valores ambientales».

Basura en La Laguna de Los Prados, el 10 de febrero. / A.V.

Además, también incluye la «adecuación de senderos y elementos de observación». El proyecto, que se enmarca dentro de una propuesta más general de «restauración de humedales en la provincia», está ahora mismo en fase administrativa, «trabajando con las distintas administraciones implicadas para garantizar todas las autorizaciones e instrumentos necesarios»; no sólo que permitan las actuaciones, sino también «el mantenimiento futuro», detallan estas fuentes.

En la Laguna de Los Prados se han detectado 13 especies de mamíferos, 2 de anfibios y 164 de aves. Además, el humedal es el único superviviente del aspecto original de la llanura de inundación del río Guadalhorce, antes de la construcción del polígono industrial.