TURISMO
El pueblo mágico de Málaga que debes visitar si te gustan las rutas al aire libre: Comares triunfa con sus senderos y paisajes naturales
Este municipio malagueño ha sido premiado por la Red de Pueblos Mágicos de España por su turismo activo
Un pueblo perfecto para los amantes de las rutas al aire libre y la actividad en el medio rural. Así se presenta el municipio malagueño de Comares, que ha sido reconocido por la red de Pueblos Mágicos de España por su turismo activo en sus Premios Nacionales y Regionales 2026.
"Enclavado en la Axarquía, Comares ha sabido combinar su carácter andaluz con una oferta de turismo activo en plena Axarquía malagueña", ha señalado la red sobre esta localidad conocida como el 'Balcón de la Axarquía' por sus vistas y ubicación, situada entre la Axarquía y los Montes de Málaga.
Las mejores vistas de la sierra desde este pueblo mágico de Málaga
Sobre este municipio que permite disfrutar de las mejores panorámicas del corredor de Periana, la Axarquía, el valle de Vélez y la Sierra de Tejeda gracias a su localización, sobre una elevada cima a más de 700 metros de altura, la red ha querido destacar su "red de senderos, su gastronomía local y la calidad de su gente".
"Es un destino ideal para quienes buscan naturaleza y autenticidad", ha recalcado la institución, que le ha otorgado este reconocimiento por su apuesta por un modelo turístico que fomenta la actividad al aire libre "sin perder el respeto al entorno".
Comares tiene una de las tirolinas más largas de España
Así, además de innumerables senderos, caminos y rutas, este municipio también destaca por contar con una de las tirolinas más largas de toda España y la más larga del país de las que atraviesan un entorno urbano, con un recorrido de 436 metros de longitud a unos 100 metros sobre el suelo.
De este enclave parten cuatro vías ferratas, así como diversas rutas que convierten este territorio en uno perfecto para el turismo activo.
La gastronomía, otro de los puntos fuertes de Comares
Y para los amantes del buen comer, esta localidad dispone de una rica gastronomía con el gazpachuelo y la sopa de puchero como sus principales reclamos, así como la porra, el chivo al ajillo o los embutidos caseros propios de la Axarquía.
Además, este rincón malagueño dispone de un rico casco urbano propio de su herencia musulmana, cuya huella aún se puede encontrar en sus calles sinuosas, laberínticas callejuelas, caminos empedrados y estrechas casas blancas decoradas con flores.
Un lugar donde disfrutar de la historia y el patrimonio malagueño
Entre su patrimonio también destacan los restos de la antigua fortaleza, que aún conserva dos de sus torreones y parte de la muralla, su aljibe, declarado Monumento Histórico-Artístico, el cerro de Maxmúllar o la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, de estilo mudéjar.
A estos lugares se suma la Puerta de Málaga, bastión defensivo que suponía la puerta principal de entrada a la villa.
Un pueblo con su propio monumento al fiestero
Además, este municipio de 1.340 habitantes cuenta con la particularidad de tener su propio monumento al fiestero, una escultura a tamaño real con una persona tocando la pandereta y en una postura de cante verdial, característico de la zona.
Esta figura busca servir de homenaje a la figura del fiestero, que años atrás era la persona encargada de mantener la alegría y el ánimo en las celebraciones con su música, cantes, historias o chistes.
Todo ello convierte a Comares en un municipio perfecto para visitar entre quienes quieran disfrutar del mejor paisaje, gastronomía e historia con las vistas más impresionantes de la provincia.
- Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?
- Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
- Park&ride a la malagueña: así se proyecta la red de aparcamientos disuasorios en los accesos a la capital
- La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes
- Aviso de la Aemet en Málaga: la fecha exacta en la que llega una DANA a la provincia
- Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga