Turistas malagueños en Abu Dabi: "No sabemos cuándo vamos a poder volver a casa"

La guerra en Oriente Medio, lejos de aminorar, escala a un ritmo vertiginoso. Este sábado, Estados Unidos, junto a Israel, inició bombardeos sobre Irán.

Una escalada bélica en Oriente Medio que ya se extiende a otros puntos de la región, como Líbano y su capital, Beirut, y que ha provocado que miles de turistas queden atrapados, mientras los aeropuertos de Dubái y Doha permanecen cerrados hasta nuevo aviso.

Un confinamiento que afecta a un grupo de 35 turistas malagueños que no pueden volver de Dubái y Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y de las Maldivas al estar cerrado el espacio aéreo por los bombardeos durante el ataque a Irán.

Es el caso de Lola Sánchez-Cívico, de Vélez-Málaga (Málaga), que está con su hija en Dubái y ha relatado a EFE que este domingo solo ha habido un aviso de emergencia a los móviles: “A partir de ahí te tienes que meter dentro y no acercarte a las ventanas”.

“Hoy el día ha sido más tranquilo, ayer fue más caótico, cayó uno en el aeropuerto y murió un chico y hubo siete heridos”, explica desde su habitación del hotel, cercano al aeropuerto, donde les instalaron cuando se evacuó a todos los que estaban en esa infraestructura de transporte.

Se encuentran bien, aunque no pueden salir del hotel, cuyo acceso controla el ejército, y precisa que están “bien atendidos” por el Estado, que costea el alojamiento y la alimentación.

“Lo único que pasa es que no sabemos cuándo vamos a poder volver. La compañía aérea aún no dice nada: tienen que mandar un correo para un futuro vuelo en el momento en que esté el espacio aéreo abierto”, ha señalado.

“Hoy el día ha estado más estable, pienso que mejorará algo y espero que esto acabe pronto”, es el deseo de esta malagueña que permanece muy lejos de su tierra.

La alerta de emergencia, al estilo de las que en España se utilizan ante riesgos de fuertes borrascas, es una información oficial en inglés que avisa de que, debido a la situación actual y a la posible amenaza de misiles, se debe buscar refugio inmediato en el edificio seguro más cercano y mantenerse alejado de ventanas, puertas y áreas abiertas.

Han recibido notificaciones de la Embajada de España en Emiratos Árabes Unidos, que pide que mantengan la calma y les explica que, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y las autoridades emiratíes, trabajan desde el inicio de la crisis para facilitar toda la información disponible, indicaciones y recomendaciones.

"Estamos solos y asustados"

Por otra parte, Álvaro Hurtado y su hijo Rubén Hurtado, ambos españoles, se encuentran atrapados en Dubái en plena escalada de tensión en la región. Viajaron para pasar diez días de vacaciones y, de forma repentina, se han visto sorprendidos por el inicio de ataques y explosiones en el entorno.

“Fueron justo antes de los bombardeos para pasar diez días y de repente se han visto con cosas cayendo del cielo”, relata a este periódico Mario Hurtado, hermano de Álvaro y tío de Rubén. Según cuenta, en estos días han presenciado impactos y situaciones de gran incertidumbre: “Algún misil iraní, algún dron que no se sabe de dónde viene o de quién es, que se estrella en algún edificio provocando un incendio”.

Álvaro y Rubén Hurtado. / La Opinión

La familia asegura que han intentado contactar con la representación diplomática sin éxito. “Han intentado llamar a todos los teléfonos de la embajada española, pero no hay respuesta. Por ahora no han logrado contactar con la embajada ni con apenas nadie”, insiste Mario Hurtado, que describe la sensación de aislamiento como uno de los aspectos más duros de la situación: “No han encontrado a más españoles para apoyarse e intercambiar información”.

Mientras las opciones de salida siguen bloqueadas, padre e hijo valoran alternativas con temor. “No pueden salir por avión. No saben si adentrarse a la aventura y salir por Omán, pero lo mismo puede ser peor”, explica. La posibilidad de desplazarse por tierra genera dudas en la familia: “Puede ser incluso más peligroso que quedarse en Dubái. Hay mucha impotencia y preocupación”.

“Están solos y muy asustados”, resume Mario Hurtado.

Recomendaciones ante ataques

Esa representación española les ha comunicado que carece de información oficial sobre la posible reapertura del espacio aéreo y que, ante la posibilidad de que los ataques sobre territorio emiratí continúen, mantienen sus recomendaciones.

Consisten en permanecer en el domicilio o lugar resguardado, alejado de puertas y ventanas y preferiblemente en plantas bajas; seguir indicaciones específicas de las autoridades emiratíes, incluida la Policía, y estar muy atento a las redes sociales de la Embajada de España y a la información oficial de las autoridades emiratíes.

Desde la embajada les han asegurado que autoridades de Abu Dabi han informado de la posibilidad de asumir los costes de alojamiento derivados de estancias prorrogadas de turistas como consecuencia del cierre del espacio aéreo y de que, en Dubái, algunas compañías aéreas están pagando el alojamiento de turistas varados, aunque hay que contactar con ellas.