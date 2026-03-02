Conflicto en Oriente Medio
Vuelo cancelado desde Málaga a Oriente Medio: pasos a seguir y cómo reclamar
La OCU recuerda que, pese a las cancelaciones de vuelos por el conflicto en Oriente Medio, las aerolíneas deben reubicar o reembolsar a los pasajeros afectados
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que las recientes cancelaciones de vuelos en Oriente Medio, derivadas del conflicto armado en Irán y Jornadia, están afectando a miles de viajeros. Ante este escenario, la entidad recuerda que los derechos básicos de los pasajeros siguen plenamente vigentes, incluso en contextos de guerra o cierres del espacio aéreo por motivos de seguridad.
Aunque el Reglamento (CE) 261/2004 no menciona de forma expresa los conflictos bélicos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que los hechos ajenos al control de la aerolínea y que no forman parte de la actividad habitual del transporte aéreo —como una guerra— pueden considerarse circunstancias extraordinarias.
Esta calificación exime a las compañías del pago de compensaciones económicas por cancelación, pero no elimina sus obligaciones fundamentales de asistencia y reubicación.
¿Qué hacer?
La OCU subraya que las aerolíneas están obligadas a ofrecer a los pasajeros afectados una alternativa real y efectiva: bien la reubicación en el primer vuelo disponible hacia su destino final sin coste adicional, bien el reembolso íntegro del billete si el viajero opta por no volar. Además, mientras se resuelve la situación, los afectados tienen derecho a alojamiento cuando sea necesario, así como a comidas y refrescos suficientes. Estas obligaciones no pueden suspenderse, ni siquiera en situaciones excepcionales como conflictos armados o restricciones del espacio aéreo.
Tras las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de evitar los desplazamientos a la zona afectada, la organización también insta a agencias de viajes, operadores y compañías aéreas a actuar con flexibilidad, facilitando la cancelación de billetes o la oferta de alternativas sin penalización.
Por último, la organización recomienda a los afectados conservar toda la documentación relacionada con su vuelo y presentar reclamación si la compañía incumple sus obligaciones. La OCU asegura que seguirá vigilante para garantizar el respeto a los principios de transparencia, legalidad y calidad en el transporte aéreo, especialmente en momentos de especial incertidumbre internacional.
