Adiós a Juan José Jiménez Jiménez, propietario de la tienda La Cordobesa y último carbonero de Málaga

Ha fallecido Juan José Jiménez Jiménez, también conocido como "El Carbonero", propietario de la droguería La Cordobesa situada en calle San Juan, en pleno Centro de Málaga. Juan José, nació el 10 de enero de 1947 y desde los 14 años trabajó en la tienda carbonería-droguería de su padre que permaneció abierta durante 73 años. Era muy conocido por los vecinos y clientes por su gran sentido del humor y vinculación con el mundo cofrade, en especial con Fusionadas. Familiares y amigos cercanos a él lo describen como una persona cariñosa, simpática y un gran comercial que poseía un don para conquistar a sus clientes.

La Cordobesa

La Cordobesa era una emblemática tienda muy conocida en Málaga. Su apertura fue en el año 1930 y la regentaba Juan José Jiménez Tapia, al que se le llamaba "El Carbonero" por la especialización en la venta de carbón. Su hijo, Juan José Jiménez Jiménez, siguió los pasos de su padre y heredó un negocio que tuvo que reinventar con mucho ingenio. Vendedor de carbón desde que tuvo uso de razón, al terminar su jornada laboral en la tienda, lo repartía a los restaurantes que lo utilizaban en los años 80. "Pasaba más tiempo en la tienda que en casa", asegura su hijo, Juan José Jiménez Rodríguez.

Juan José Jiménez Jiménez en su negocio La Cordobesa / C.C.R.

Del carbón a mucho más en el Centro de Málaga

Con el tiempo el carbón comenzó a comercializarse en las gasolineras y los negocios locales que se dedicaban a ello tuvieron que buscar la forma de no perder clientela. Juan Jiménez, que también heredó el apodo de "El Carbonero" como su padre, tuvo la brillante idea de, además de vender carbón, comenzar con la venta de perfumes, convirtiendo de esta forma su tienda en una carbonería-droguería. Juan era conocido por su buen humor y facilidad para la venta. "Era un comerciante nato, vendía de todo", afirma su hijo.

El negocio era curioso y peculiar, tenía fama por conservar artículos antiguos y colonias que ya no se fabricaban, pero Juan José sí las tenía para seguir ofreciéndolas al público. "Iba mucha gente a hablar con él y no a comprar. Por la calle lo saludaba gente que él no recordaba conocer, trataba a todo el mundo con simpatía y naturalidad", recuerda su hijo que confiesa el cierre del negocio por falta de relevo generacional.

Juan José Jiménez Jiménez en salida procesional / C.C.R.

Vinculación con Fusionadas

Juan Jiménez nació y creció en calle San Juan, allí tenía su negocio y, además, residía en la primera planta del edificio en el que se encontraba el local. Esto le llevó a acercarse a la iglesia de San Juan Bautista, justo enfrente de su negocio. Al poco se hizo hermano de la cofradía de Fusioandas, siendo durante muchos años el portador más veterano del Cristo de Ánimas de Ciegos.

Manuel Cárdenas, amigo de la familia, era residente del barrio de San Juan hasta el año 60 y mantenía estrecho lazos con José Jiménez, al que describe como una persona con buen carácter y simpático, al que a la gente le gustaba acercarse y conversar con él.

La Cordobesa en la actualidad / C.C.R.

Aparición de La Cordobesa en la película El Camino de los Ingleses, dirigida por Antonio Banderas

Su hijo, Juan José Jiménez, cuenta que el negocio de su abuelo y luego de su padre apareció en una de las tomas de la película dirigida por Antonio Banderas, conocido actor internacional que tiene un vínculo especial con la iglesia de San Juan Bautista y la calle en la que se encuentra, siendo además hermano de la cofradía de Fusionadas y hombre de trono de Lágrimas y Favores.

En la calle San Juan se grabaron varias tomas de la película El Camino de los Ingleses y aparece la droguería La Cordobesa. Además, compraron algunos artículos de la tienda que formarían parte de dicha película.